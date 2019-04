Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor transmise, oradeanca a fost adoptata de o familie din America la scurt timp dupa implinirea unui an. In prezent locuiește in Michigan și iși doreasca sa iși cunoasca parinții și trecutul. „Simt foarte mult nevoia sa imi cunosc trecutul si sa-i cunosc pe parinții care…

- Atenție și agilitate. Rabdare și precizie. Concentrare și adrenalina. La varsta pantalonilor scurți stapanesc arta, tehnica și abilitatea de a trage cu arcul drept la ținta. Tirul cu arcul e sportul care dezvolta concentrarea, stimuland echilibrul intern și testand menținerea calmulului. Specialiștii…

- Doua eleve din Grecia, venite intr-un schimb Erasmus la scoala din Apateu, județul Bihor, au facut atacuri de panica, joi dimineata, dupa o vizita in turnul Primariei. Adolescentele au inceput sa se simta rau dupa ce s-au vazut la inaltime.

- Din primele cercetari, polițiștii au stabilit ca luni, in jurul orei 15:35, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere, un tanar de 15 ani din Haieu a pierdut controlul asupra direcției, a patruns in șanțul din stanga direcției sale de deplasare și s-a rasturnat intre localitațile…

- La aproape 15 ani de la inceputul lucrarilor pentru Autostrada Transilvania, se pregateste din nou santierul pentru o bucata putin mai mare de cinci kilometri, intre Biharia si Vama Bors. Cinci kilometri si 350 de metri de sosea rapida vor costa 29 de milioane de euro. In zona au fost mobilizate mai…

- Ela Craciun si-a serbat fetita cu o petrecere tip carnaval. Iata ce cadouri a primit Alesia! Pentru ca cea mica a dorit sa fie sarbatorita si de colegii ei, Ela Craciun i-a adus Alesiei la scoala un tort spectaculos, cu ornamente roz si mov, pe care l-a impartit cu copiii de la scoala. Seara, a fost…

- Astazi, de Ziua Internationala a Cititului Impreuna, oamenii se aduna si citesc impreunp, cu voce tare, promovand cititul si dragostea pentru carte. Se alatura acestei miscari si proiectul „Ora sa ȘTIM”, care cuprinde 150 de biblioteci din 12 județe. Copiii vor asculta povești și vor…

- Miliardarul Ion Țiriac organizeaza și in 2019 consacrata partida de vanatoare de mistreți de la Balc, invitații fiind de seama. Printre cei care au ajuns la evenimentul de la Balc se numara mari din lumea marilor finanțe și a industriei mondiale. Ei vor petrece 3 zile pe domeniul de vanatoare. Vanatoarea…