Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare (SMURD) Bihor, care implineste vineri, de Ziua orasului Oradea, 25 de ani de existenta, a intervenit, in ultimii 5 ani, la circa 40.000 de misiuni de salvare. "SMURD Bihor a fost creat in data de 12 octombrie 1993, prin constituirea primului echipaj SMURD la nivelul Detasamentului 1 de Pompieri Oradea - echipajul de terapie intensiva mobila. Pentru a raspunde cat mai operativ si eficient solicitarilor cetatenilor din toate localitatile judetului, in perioada februarie 2008 - aprilie 2010, au fost operationalizate zece echipaje de prim-ajutor…