Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au depistat trei cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Cei trei au fost prinși noaptea de catre politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița, județul Caraș-Severin. Pentru ca nu…

- Politistii de frontiera din Varsand, județul Arad, in cooperare cu autoritatile de frontiera maghiare, au observat mai multe persoane care se deplasau pe jos, pe camp, spre teritoriul Ungariei. S-a intervenit cu operativitate si, la aproximativ 500 metri fata de linia de frontiera, printre culturile…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Varsand, in cooperare cu autoritatile de frontiera maghiare, au desfasurat o actiune pentru combaterea migratiei ilegale in urma careia a fost depistat un grup format din cincisprezece cetateni irakieni care au incercat sa treaca ilegal…

- VARȘAND. Migranții, femei, barbați și un minor, au fost depistați de polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Varșand in cooperare cu autoritatile de frontiera maghiare, in cadrul unei acțiuni pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competența. Cei 15 irakieni au…

- Politistii de frontiera au prins 28 de cetateni din Afganistan, insotiti de doua calauze romane, in timp ce ar fi incercat sa treaca ilegal granita spre Ungaria. Potrivit unui comunicat al IGPF transmis duminica AGERPRES, actionand in baza unei informatii, la nivelul Sectorului Politiei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat și reținut doi cetațeni din Pakistan, care au incercat sa intre ilegal in tara noastra. Cetațenii pakistanezi au fost preluati de autoritațile de frontiera ucrainene, in baza acordului de readmisie. In data de 31…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat și reținut doi cetațeni din Pakistan, care au incercat sa intre ilegal in tara noastra. Cetațenii pakistanezi au fost preluati de autoritațile de frontiera ucrainene, in baza acordului de readmisie. In data de 31…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, judetul Timis, au depistat trei cetateni din India si doi din Pakistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.