Stiri pe aceeasi tema

- NADLAC. Minora – cetațean roman – calatorea ca pasager intr-un microbuz inmatriculat in Polonia cand s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul de ieșire din țara, in vederea efectuarii controlului. „La controlul de frontiera aceasta a prezentat o carte de…

- 223 de genti contrafacute sub denumirea unor marci internationale introduse in tara de un turist ce se intorcea din Turcia, au fost confiscate de Politistii din Punctul de Trecere al Frontierei (PTF) Vama Veche, miercuri, 17 iulie. Politistii din cadrul PTF Vama Veche, judetul Constanta, in timp ce…

- Potrivit reprezentanților Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera (STPF) Arad “in data de 13 iulie, in jurul orei 07.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, judetul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II din judetul Arad au descoperit ascunsi in interiorul unui automarfar douazeci si cinci de cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara. Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Politiei de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II este foarte intens, duminica. Oamenii astepta aproape o ora pentru controlul documentelor la iesirea din tara, desi numarul arterelor de control a fost dublat. In punctul de control situat pe autostrada pan-europeana traficul este foarte…

- Noua cetațeni din Irak, Siria si Turcia au fost descoperiți, in aceasta dimineața, ascunși intr-un TIR la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera. Aceștia incercau sa iasa, astfel, din Romania. "Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii de…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea despre faptul ca luni, incepand cu ora 8,30 (ora Romaniei), sistemul informatic al autoritatilor ungare nu functioneaza, sens in care nu pot fi efectuate formalitatile de frontiera pe sensul…

- ARAD. Luni dimineața sistemul informatic al polițiștilor de frontiera maghiari s-a defectat, iar din acest motiv la vama cu Ungaria s-au format deja cozi la autoturisme, atat pe sensul de intrare, cat și pe cel de iesire. Potrivit reprezentanților Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera (STPF)…