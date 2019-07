Stiri pe aceeasi tema

- Trupa americana Crazy Town, trupa Ossian din Ungaria, Vița de Vie, Omul cu Șobolani, Implant pentru Refuz, Dirty Shirt, Iris, Luna Amara, Altar, Aurora, Bucovina, Coma, The Details, NOR, Times of Need, Riot Monk, Frații Jdieri, Kunnstra, Punkarta și 7 Pași compun line-up-ul din 2019, iar…

- Elevii Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” din Oradea au obținut locul I la etapa naționala a Concursului „Cultura și civilizație in Romania”. Competiția, cu caracter interdisciplinar (Limba romana, Istorie, Științe Socio-Umane și Religie), s-a adresat elevilor din ciclul liceal. Concursul…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Oradea, au efectuat 10 perchezitii domiciliare in patru localitați din județul Bihor. Perchezițiile au fost efectuate la domiciliul și reședințele unei grupari specializate…

- Dehelan i-a nominalizat pe primarul UDMR din Lugașu de Jos, pe primarul PNL de Aștileu și pe primarul PSD din Borod, acuzand ca aceștia au indemnat lumea cum sa voteze, chiar din ușa secțiilor de votare din localitațile pe care le pastoresc! „Primarul din Lugaș a stat toata ziua in fața secției…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in parteneriat cu Autoritatea Naționala pentru Formare Profesionala Inițiala in Sistem Dual din Romania, a organizat la sediul CCIR Business Center, marți, 21 mai, o conferința de presa pe tema imbunatațirii sistemului de formare profesionala in sistem…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a declarat marti, la Oradea, ca intreaga cantitate de 30 de tone de peste impropriu consumului din cauza concentratiei de mercur peste cea admisa a fost oprita la vama. "As putea spune ca este o operatiune in premiera in acest domeniu, derulata…

- Cel mai mare festival de film documentar din lume dedicat muntelui, aflat in 2019 la cea de-a 67-a editie consecutiva, "Trento Film Festival. Montagne e Culture", ajunge in Romania, in premiera, in cadrul Zilelor Muzeului Tarii Crisurilor (MTC) din Oradea, in perioada 15 - 19 mai. Potrivit unui comunicat…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea despre faptul ca luni, incepand cu ora 8,30 (ora Romaniei), sistemul informatic al autoritatilor ungare nu functioneaza, sens in care nu pot fi efectuate formalitatile de frontiera pe sensul…