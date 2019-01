Bihor: Numărul asistaţilor social este de sub 1% din populaţia Oradiei, conform viceprimarului Birta Viceprimarul municipiului Oradea, Florin Birta, a declarat miercuri, ca, avand doar 333 de asistati social in municipiu, Oradea s-ar situa printre primele orase din tara cu cele mai putine dosare de ajutor social, cu sub 1% din populatia orasului. "Daca ne uitam la numarul de dosare din 2018, doar 157, si numarul celor asistati, 333, si facand o raportare la numarul locuitorilor din Oradea, de circa 200.000, ne dam seama ca, probabil, suntem unul dintre orasele cu cele mai putine dosare de ajutor social, mult sub 1 %, in jur de 0,017%", a declarat, dupa bilantul pe 2018 al Directiei pentru Asistenta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 7700 de firme au intrat in insolventa in primele 11 luni ale anului, cu 6,5% mai putine decat in perioada similara a anului trecut, cele mai multe fiind inregistrate in Bucuresti (1514), Bihor (521) si Timis (412), potrivit datelor publicate de Registrul Comertului.

- La inceputul lunii decembrie mai erau in plata 8.331 beneficiari de venit minim garantat, dupa ce la inceputul acestui an primeau ajutor social 9.660 familii și persoane singure. Pe podiumul asistaților social din țara se claseaza acum județele Dolj, Bacau și Buzau. Județul Vaslui incheie anul 2018…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au facut, in ultima saptamana, 27 de perchezitii in dosare vizand infractiuni economice, au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 3,8 milioane de lei si au indisponibilizat bunuri in valoare totala de peste 850.000 de lei…

- Mircea Draghici, propus pentru ministerul Transporturilor, apare in doua dosare penale instrumentate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie General, au precizat pentru MEDIAFAX reprezentantii Parchetului General. Social democratul a precizat ca nu a fost informat oficial.

- "We Are NATO" - "Noi suntem NATO" la Universitatea din Oradea La Universitatea din Oradea a avut loc, astazi, un eveniment din seria de comunicari si dezbateri "We Are NATO" - "Noi suntem NATO". Proiectul vizeaza cresterea încrederii tinerilor în capacitatea…

- Senatorul USR, Vlad Alexandrescu, a reclamat aplicarea de electrosocuri copiilor cu probleme psihice din internatul Liceului Tehnologic Special nr. 1 din Oradea si lovirea acestora de catre jandarmii de la paza. Conducerea liceului a fost demisa de ISJ Bihor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Apele termale au virtuti terapeutice pentru oameni, dar pot juca acelasi rol si pentru sanatatea turismului romanesc in general. Meseriile din acest sector de activitate se vor afla in centrul unei dezbateri care va avea loc pe 2 noiembrie (intre orele 9.00-14.30), la Hotelul Continental Forum din Oradea,…

- Nu mai putin de 70 de angajatori au fost prezenti vineri, 19 octombrie 2018, la „Bursa locurilor de munca pentru absolventi”. Evenimentul a fost organizat de catre AJOFM Bihor la Arena Antonio Alexe din Oradea, Primaria Beius, si Agentia Locala Alesd. „Avem peste 70 de angajatori in…