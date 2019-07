Bihor: Noul turn de lemn al palatului episcopal distrus în incendiu, amplasat cu o macara Structura de lemn a turnului principal al Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea a fost ridicata si amplasata marti cu ajutorul unei macarale, a anuntat, intr-un comunicat, Primaria Oradea.



Potrivit sursei, ridicarea cu macaraua si fixarea structurii de lemn au decurs fara probleme. Cu o greutate de 7 tone si o inaltime de 7,5 m, structura de lemn montata are forma unui trunchi de con cu un diametru de 3,5 m in partea de sus si cu un diametru de 8 m in partea de jos, fiind construita din lemn lamelar incleiat, de molid.



Urmeaza ca la sfarsitul acestei saptamani sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei, ridicarea cu macaraua si fixarea structurii de lemn au decurs fara probleme. Cu o greutate de 7 tone si o inaltime de 7,5 m, structura de lemn montata are forma unui trunchi de con cu un diametru de 3,5 m in partea de sus si cu un diametru de 8 m in partea de jos, fiind construita…

- Potrivit Biroului de presa al Primariei Oradea, institutie care asigura finantarea lucrarilor pentru reabilitarea cladirii, turla conica din lemn va fi ridicata, marti dimineata, cu o macara si pusa la locul ei original. "Dupa ce va fi amplasata la inaltime, turla va fi invelita intr-o folie…

- Un incendiu izbucnit marti dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, a cuprins si distrus un adapost de animale din comuna Dumbraveni. Focul a pornit din interiorul cladirii si s-a extins cu repeziciune, cuprinzand intreaga cladire amplasata aproape de intrarea in comuna Dumbraveni, dinspre Suceava. La ...

- Exploatarile forestiere provoaca dezastru nu doar pe platoul Padis, din Parcul Natural Apuseni, ci si in statiunea montana Stana de Vale, judetul Bihor, aflata la marginea Parcului, la o altitudine de 1.102 m si pana in urma cu cativa ani o atractie pentru cei dornici sa fuga de agitatia oraselor.

- Parohia ortodoxa Cuța lanseaza un apel pe Facebook și roaga toți satmarenii care pot sa ajute familia Fechete sa o faca. „La Cuța, duminica seara la o familie din parohia noastra pe nume FECHETE ILIE (Ilie Ursului) a ramas fara munca de-o viața. Deoarece a luat foc ȘURA CASEI, JUMATATE DIN ACOPERIȘUL…

- Un incendiu izbucnit in plina zi, in sambata dinaintea sarbatorii Pastelui, a distrus in cateva ore toata gospodaria in care vietuia familia Raduta, compusa din cinci membri, intre care un copil de zece ani. Acestia au ramas fara animale, fara bunurile de uz gospodaresc si fara acoperis deasupra capului.

- Un incendiu izbucnit in plina zi, in sambata dinaintea sarbatorii Paștelui, a distrus in cateva ore toata gospodaria in care viețuia familia Raduța, compusa din cinci membri, intre care un copil de zece ani. Aceștia au ramas fara animale, fara bunurile de uz gospodaresc și fara acoperiș deasupra capului.…

- „Toate demersurile pentru serbarile de vineri și sambata au fost semnate de primarul Oradiei și de vicepreședintele Consiliului Județean. Cheltuielile le vom suporta impreuna. Și cu toate acestea, pe invitații apare doar primarul Ilie Bolojan. Inclusiv eu am primit una. Pe invitație apare…