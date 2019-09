Bihor: Moaşte ale episcopilor martiri Hossu, Bălan şi Aftenie, aduse la catedrala greco-catolică din Oradea O liturghie arhiereasca de multumire pentru beatificarea episcopilor martiri pe 2 iunie de catre de Papa Francisc la Blaj va avea loc duminica, 8 septembrie, in Catedrala "Sfantul Nicolae" din Oradea, lacas ce va primi cu aceasta ocazie si moaste ale trei dintre episcopii beatificati - Iuliu Hossu, Ioan Balan si Vasile Aftenie. "Am primit, prin grija Preasfintitului nostru episcop Virgil Bercea, moaste din trupurile lui Hossu, Balan si Aftenie, probabil ca vom avea si de la monseniorul Vladimir Ghika, si care vor ramane, in continuare, in catedrala, carora credinciosii vor putea sa le… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

