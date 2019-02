Stiri pe aceeasi tema

- Politistii anunta ca o femeie de 39 de ani din Oradea este suspectata de practicarea fara drept a unei profesii, aceasta realizand mai multe interventii estetice desi nu este medic.Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada 2017 – 2019, femeia ar fi efectuat mai multe acte medicale estetice…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudența, cu viteza adaptata in permanenta condițiilor meteo existente, sa pastreze in mers o distanta suficient de mare fata de autovehiculul care il preceda, sa foloseasca luminile de intalnire…

- Potrivit unui comunicat de presa, de luni al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, politistii Serviciului Serviciului Arme, Explozivi si Pubstante Periculoase, cu sprijinul Serviciului Actiuni Speciale, Serviciului de Investigatii Criminale si Sectiei 9 Jebel au depistat un barbat, de 40…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in apropiere de statiunea Azuga, judetul Prahova, s a produs un accident rutier, in care doua autoturisme au intrat in coliziune frontala, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens.A rezultat ranirea unei persoane,…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Ploiești, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești, au efectuat o depistare in flagrant delict și 4 percheziții, in județele Prahova și Constanța, la persoane…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR au efectuat, in ultima saptamana, 76 de perchezitii, au instituit masuri asiguratorii de peste 17 milioane lei si au indisponibilizat bunuri in valoare totala de peste 3,4 milioane lei. Potrivit unui comunicat…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 53 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 4.000.000 de lei in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni…