Stiri pe aceeasi tema

- Atentionare de canicula! Temperaturile vor urca peste 40 de grade. In perioada 8 iunie – 12 iunie, Romania se va confrunta cu un val de aer tropical, iar temperaturile vor depași 40 de grade Celsius la soare, avertizeaza meteorologii. Valul de aer cald va sosi dinspre Rusia. Insa, cu toate acestea,…

- Trupe de teatru profesioniste de limba idis din SUA, Israel, Franta, Republica Moldova, formatii si interpreti de muzica klezmer de renume mondial vor participa, in perioada 29 mai - 2 iunie, la cea de-a patra editie a Festivalului International de Teatru Idis - TES FEST, informeaza un comunicat…

- Fostul președinte Traian Basescu a analizat și subiectul lansat de președintele Franței, Emmanuel Macron, privind inființarea unei armate europene. ”Și daca presupunem ca maine Uniunea Europeana are propria ei armata este extrem de vulnerabila in fața Rusiei. Nu pentru ca armata Federației…

- In zilele de 23-25 aprilie 2019 a avut loc cea de a opta Conferința de la Moscova privind securitatea internaționala. Aceasta este una dintre cele mai importante reuniuni internaționale anuale de acest fel, similara ca amploare și agenda Conferinței asupra securitații de la Munchen. ETERNA DORINȚA A…

- Specialistii avertizeaza ca temperaturile vor fi neobisnuit de mici in urmatoarea perioada. Potrivit Severe Weather, un val de aer polar, venit din nordul Rusiei, va lovi Europa incepand din 3 mai. Frigul va afecta regiunile din vestul tarii noastre de duminica, iar la inceputul saptamanii urmatoare…

- Anul acesta se organizeaza cu 251 mai multe secții de votare in strainatate pentru alegerile europarlamentare comparativ cu alegerile anterioare pentru Parlamentul European (2014, 2009 și 2007 – cand au fost organizate 190 de secții). Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de votare…

- Sorana Cîrstea și Andreea Mitu și-au aflat, sâmbata, adversarele din finala probei de dublu a turneului International de la Lugano (Elveția). Perechea româna se va duela cu echipa Veronika Kudermetova (Rusia)/Galina Voskoboeva (Kazakhstan), cap de serie numarul 1.Kudermetova (21…

- Alianta Nord-Atlantica a consolidat prezenta militara in zona Marii Negre, inclusiv in Romania, ca reactie la actiunile "agresive" comise de Rusia, a afirmat, in cursul vizitei in Georgia, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice s-a deplasat…