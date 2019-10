O expozitie alcatuita din 100 de lucrari ale membrilor China Photo Network Online din Zhuhai a fost vernisata luni seara in Galeria "Euro Foto Art" din Oradea, in prezenta presedintelui asociatiei chineze, Weilu Chen, in cadrul Festivalului Fotografiei Chineze in Romania, organizat de Asociatia "Euro Foto Art" si dedicat, in acest an, aniversarii celor 70 de ani de relatii diplomatice romano-chineze si Zilei Nationale a Chinei, sarbatorita pe 1 octombrie.

Festivalul (1 - 29 octombrie) cuprinde, in premiera absoluta in Romania, 15 expozitii organizate in 14 orase din tara, alcatuite din…