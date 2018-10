Un tezaur antic, cu 379 de denari din argint, descoperit la Alesd si un tezaur medieval, cu 479 de monede poloneze si transilvane, gasit intamplator, la interval de doua saptamani, in satul Grosi, au intrat in patrimoniul Muzeului Tarii Crisurilor (MTC) din Oradea, fiind prezentate marti de muzeografi si de descoperitorii lor.



Directorul MTC, Aurel Chiriac a subliniat, in conferinta de presa, ca specialistii pot oferi, in aceasta etapa a cercetarii, doar date preliminare din evaluarea stiintifica legate de descoperirea tezaurelor de la Alesd (sec. II i.Hr.- I d.Hr.) si Grosi (sec.…