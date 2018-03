Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoare catre Junckerm Bulc și Delli Europarlametara PSD Claudia Țapardel a inaintat in numele delegației romane din grupul S&D și a altor colegi romani din grupurile ALDE și EPP, o scrisoare deschisa catre Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Comisarului European pentru…

- In contextul problemelor foarte grave legate de navigabilitatea Dunarii pe sectorul dintre Romania și Bulgaria, situație care persista de foarte mult timp, precum și a refuzului repetat al autoritaților bulgare de a-și asuma obligațiile ce le revin, europarlametarul PSD Claudia Țapardel a inaintat…

- Participarea Consiliului Județean Cluj la Targul Internațional de Turism (ITB) de la Berlin 2018 a fost un adevarat succes in ceea ce privește promovarea obiectivelor cultural-turistice și a zonelor de interes pentru germanii care intenționeaza sa-și petreaca vacanțele in Romania. Standul județului…

- Theodora Golf Club a participat, in perioada 7-11 martie, la Targul Internațional de Turism de la Berlin, cel mai important targ internațional de turism din lume. Terenul de golf va fi deschis jucatorilor in aceasta primavara. Theodora Golf Club poziționeaza Romania pe harta internaționala a golfului,…

- Aflat la Brasov, la o plimbare pe strazile urbei de sub Tampa, Cristian Toma, salvamontist cu experienta si paramedic calificat, a fost nevoit sa isi puna in practica experienta si cunostintele pentru a salva de la moarte un tanar pe care l-a gasit cazut, in plina criza de epilepsie. Ambulanta, a povestit…

- Theodora Golf Club, cel mai modern resort de golf din Romania, aflat langa Alba Iulia, a fost promovat la ITB Berlin, cel mai important targ internațional de turism din lume. La evenimentul desfașurat in perioada 7 – 11 martie au fost prezente aproximativ 10.000 de companii din peste 180 de țari și…

- Bariera financiara pentru afacerile din Ardeal: 40.000 de euro. Cine da mai mult? O mulțime de organizații din Regiunea Nord-Vest (RNV) intermediaza acordarea de fonduri nerambursabile din banii Europei sau ai Romaniei, insa majoritatea limiteaza suma. In acest fel sunt promovate afacerile noi și mici,…

- Romania a reușit din nou sa-și faca simțita prezența la Targul Internațional de Turism de la Berlin, cel mai mare de acest gen din lume, printr-o participare lamentabila a Ministerului Turismului, condus acum de sibianul Bogdan Gheorghe Trif....

- Toate agentiile de turism se duc in fiecare an la targul de la Berlin. Si ce daca? Ce facem noi, agentiile, acolo? Marea majoritate mergem sa cautam parteneri in strainatate, sa gasim destinatii cat mai potrivite pentru vacantele romanilor ori servicii cat mai bune. Cei cativa dintre noi cu activitate…

- Romania pastreaza tema centenarului si pune in valoare componenta de turism cultural la ITB (Internationale Tourismus Borse) Berlin, care se desfasoara in capitala Germaniei in perioada 7 - 11 martie 2018. "Standul Ministerului Turismului din cadrul Targului de Turism de la Berlin este unul dintre punctele…

- Ministerul Economiei pune constient in pericol viata a sute de mii de maramureseni prin modul in care gestioneaza problema deversarilor din galeriile de mina sau a apelor care spala terenurile contaminate din fostele flotatii sau halde. Reprezentantii acestei structuri minimalizeaza efectele deselor…

- In perioada 9-11 martie 2018 la Centrul Multifunctional Craiova se va desfasura Targul de Turism al Olteniei, eveniment ce va avea loc in paralel cu Horeca Expo Oltenia, targ dedicat furnizorilor de echipamente, produse, accesorii si servicii care sunt ...

- "Fotbal infinit", cel mai nou film regizat de Corneliu Porumboiu, s-a bucurat de aprecierea criticilor la Festivalul de la Berlin, iar din 9 martie va intra in cinematografele din Romania. Personajul principal e Laurențiu Ginghina, un funcționar la Prefectura Vaslui. Acesta se ocupa de 30 de ani sa…

- Timp de sase zile am insotit un jurnalist german venit sa intervieveze o serie de scriitori romani mai tineri si mai putini tineri (de la Anastasia Gavrilovici - cea mai tanara - pana la Nora Iuga, care pe 4 ianuarie a implinit 87 de ani), in vederea prezentarii literaturii romane contemporane la Deutschlandradio…

- Laura Codruța Kovesi este vedeta momentului in Romania, insa a devenit la fel de repede și peste Ocean. Jurnaliștii americani de la The Washington Post au facut o scurta descriere a bilanțului DNA, care a avut loc miercuri, bilanț in timpul caruia Laura Codruța Kovesi a prezentat performanțele reușite…

- ANM a prelungit avertizarea de vreme rea, pana vineri seara, ora 20.00. Treisprezece judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu , cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius. Școlile sunt inchise și joi și vineri in unele județe, inclusiv in Capitala. Autostrazile…

- Romanii care au vizitat saptamana trecuta Targul de Turism si-au cumparat, in special, vacante pentru concediul din vara, potrivit bilantului facut de touroperatorul Christian Tour. Cele mai cautate destinatii au fost Grecia, Turcia, Spania si Bulgaria. Si destinatiile din Romania (statiunile de…

- Agentiile de turism, tour-operatorii si companiile de transport, prezente in aceste zile la Targul de Turism al Romaniei (TTR) de la Romexpo, au venit cu oferte pentru toate buzunarele romanilor, incepand cu cele "soc" de la 1 euro cazarea in insule grecesti, pana la destinatii exotice si croaziere…

- Filmul Adinei Pintilie (38 de ani), „Nu ma atinge-ma”, a fost selectat in cadrul Festivalului de Film de la Berlin, marcand o premiera: este prima regizoare de film din Romania care participa in competitia oficiala a festivalului, ajuns la cea de-a 68-a editie. Intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul”,…

- BENONIA VLAJIE: Meșter popular, restaurator, ROMANCA FAINA la puterea... FRUMOSULUI, din suflet și din maini meștere, margineanca neaoșa, om trudnic și cu har... prezenta in aceste zile la Targul de Turism al Romaniei. Read More...

- O locomotiva hibrid realizata in Romania a fost prezentata joi la Constanta, aceasta putand sa atinga 30 de km/ora și are o autonomie de aproximativ 8 ore. Proiectul de cercetare a costat aproximativ 3.500.000 de euro. O locomotiva hibrid realizata in Romania, prima de acest fel din țara, a fost prezentata…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Mihai Gribincea, a declarat joi ca multi romani considera ca nu au ce vizita in Republica Moldova deosebit de ceea ce este in Romania, din cauza ca cele doua natiuni impartasesc aceeasi limba si aceeasi istorie. Diplomatul a participat la o conferinta de…

- CFR Calatori si-a lansat o noua varianta a site-ului oficial www.cfrcalatori.ro. Acesta isi propune sa imbunatateasca experienta utilizatorului online oferind o interfata cu un design atractiv, simplu si intuitiv, si totodata un acces facil la informatiile de interes.

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, vor lansa, la Targul de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro. "Până în…

- Doi antreprenori romani, Dragoș Catalinoiu Gociman și Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo București, o platforma de prezentare, rezervare și vanzare a uneia dintre cele mai frumoase destinații turistice din…

- Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in cazul femeii in varsta de 61 de ani, din judetul Bihor, a fost confirmat virusul gripal tip A. Ea avea si alte afectiuni si nu era vaccinata antigripal. Barbatul de 84 de ani era din judetul Salaj,…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România continua sa ceasca, ajungând acum la 32 de persoane.Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat înca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din…

- Liderii Primariei Cluj-Napoca au gasit un nou top care arata ca în orașul de pe Someș curge ”lapte și miere”. ”Cluj-Napoca este clasat pe primul loc în România, locul al 6-lea din 129 de orașe la nivel european privind rata scazuta…

- S-a nascut in Germania dintr-o mama poloneza și un tata roman. Avea un certificat de naștere, dar nu și cetațenia germana. Deși s-a mutat in Romania cand era foarte mica, nu a reușit sa obțina nici aici cetațenie romana, din aceasta cauza neputand sa calatoreasca sau sa-și termine studiile. Emiterea…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor '90 intr-o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook. Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s-a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google.

- Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata cu virus gripal tip A, era vaccinata, precizeaza CNSCBT. In total, in Romania au fost inregistrate, in aceasta iarna, 17 decese din cauza gripei. Opt dintre decese au fost raportate in aceasta saptamana, fiind vorba despre o fetita de 8 ani din…

- „Problema cea mai mare in Romania nu e ca Lucan a luat mita sau ca a facut preferențial transplant. Problema cea mai mare in sistem e faptul ca, in cele 40 de spitale, dedicate la nivel național, nu se identifica donatorii” – spune dr. Carmen Panțiș. A renunțat la un job platit mai bine in privat, a…

- Canada va reprezenta trendul anului in materie de destinatii turistice, dar si de business pentru romani, pe fondul eliminarii recente a vizelor, sustine Javier Garcia del Valles, membru in cadrul Autoritatii Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) si CEO al unei agentii de turism din Romania.

- Tara Hategului-Retezat, a treia destinatie ecoturistica certificata din Romania, a fost promovata alaturi de alte zone turistice romanesti la Targul International de Turism de la Londra, care a avut loc la inceputul acestei luni si a prezentat cele mai atractive destinatii de vacanta sau excursii. De…

- Romania risca amenzi uriase din partea Comisiei Europene, plus penalitati de intarziere, pentru ca nu a transpus in legislatia nationala Directiva privind protectia consumatorilor la achizitia pachetelor de servicii turistice. Directiva priveste inclusiv asigurarea protectiei calatorului, in caz de…

- Sibiul, viitoarea Regiune Gastronomica Europeana din 2019, se va promova cu bucatari care vor gati in perioada 22-25 februarie, la Targul de Turism al Romaniei de la Bucuresti, a anuntat, vineri, Cynthia Lazar, consilier in cadrul Serviciului Cultura, Sport si Turism din Primaria Municipiului Sibiu.…

- Imaginatia agentilor de turism este fara frontiere atunci când vine vorba de a vinde oferte de vacante. Cadâne care îsi unduiesc nurii în fata potentialilor turisti, domnisoare îmbracate în Cupidon sau thailandezi care picteaza umbrele - toti fac parte…

- Romania a fost in centrul atenției astazi la deschiderea celui mai mare targ de turism, de la Zurich, din Elveția. Muzica populara romaneasca a incantat, pe durata intregii zile, vizitatorii. La fel și bucatele noastre tradiționale, pe langa care nimeni nu a trecut indiferent.

- Calatorii au scapat de asteptatul autobuzului in statii. Deocamdata vorbim doar de locuitorii din Bihor, judet unde in premiera in Romania, autobuzele sunt monitorizate prin GPS. De acum, oamenii stiu exact cand vine autobuzul si cat fac pana la destinatie.

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea, una dintre cele mai mari fabrici de zahar din Romania, se va inchide pentru ca nu este competitiva si profitabila, inregistrand pierderi. Astfel, brandul romanesc ”Diamant” dispare de pe piața. Cei aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmand sa primeasca…

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea se va închide pentru ca nu este competitiva si profitabila, înregistrând pierderi. Aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmând sa primeasca salarii compensatorii în functie de vechime. ”ITM Bihor…

- Dan Masca, președintele Partidului Oamenilor liberi, formațiune care are trei consilieri locali in consiliul local din Targu Mureș, publica pe pagina sa de Facebook imagini cu un contract ce ar fi fost incheiat intre Primarie și firma care o reprezinta pe cantareața Andra. Conform actelor,…

- La Vaslui, ca la nimeni. Oamenii care au ieșit marți la plimbare, in centrul orașului, la Targul de Craciun, au avut parte de cea mai neplacuta surpriza: locul destinat sarbatorilor de iarna era inchis.

- Asociatia Oraselor din Romania AOR reinnoieste apelul catre toti primarii din Romania ca, indiferent de culoarea lor politica, sa si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul legii bugetului de stat pe 2018 in forma prezentata de Guvern. Analizand proiectul de lege a bugetului…

- Miercuri 20 Decembrie, la ora 11:00, va avea loc la o pichetare, la Ambasada uncrainei din Chișinau și București, a noii legi a educației votata de Parlamentul Ucrainei. Pentru prima oara ambasadele Ucrainei din Chișinau și București vor fi pichetate SIMULTAN, în aceeași zi și la aceeași…

- Angela Merkel se va intalni cu supravietuitorii atacului de anul trecut de la Targul de Craciun din Berlin, pentru prima data, la doua saptamani dupa ce a primit o scrioare in care a fost acuzata de...

- Politia germana a arestat mai multe persoane suspectate ca au calatorit in zonele din Orientul Mijlociu controlate de gruparea Statul Islamic si ca au avut legaturi cu Anis Amri, tunisianul care in decembrie anul trecut a comis atacul cu camion intr-un targ de Craciun din Berlin,

- Romanii care lucreaza in afara tarii au inceput sa vina acasa pentru petrecerea sarbatorilor de iarna, iar la PTF Nadlac II s-au format coloane de masini pe toate cele cinci artere de intrare in Romania. Conform Biroului de presa al Politiei de Frontiera Arad, la Nadlac II se asteapta pana…