Bihor: Deputata PNL Florica Cherecheş - Zilnic, din România pleacă 400 de persoane 'Ma doare foarte tare, ca roman, ca reprezentant al bihorenilor in Parlamentul Romaniei, ca mama, sa vad ca in fiecare zi din Romania pleaca 400 de persoane. Ca se depopuleaza Romania. Ca in judetul Bihor, de la un ciclu electoral la altul, avem cu 8.000 de persoane mai putin. Ceea ce inseamna ca in doua cicluri electorale noi pierdem o localitate cum ar fi orasul Marghita, de exemplu. Situatia este extrem de tragica in Romania. Cu toate acestea, acest Guvern se incapataneaza sa mearga pe linia lui. Este intr-adevar statul paralel, paralel cu nevoile societatii', a spus, in conferinta de presa,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Romania nu are un viitor bun fara educatie. Avem un sistem de educatie pe care multi il considera performant, avem olimpici de mare succes, insa ceea ce ne lipseste este o educatie care merge in profunzime. Avem un analfabetism care merge in profunzime, avem persoane publice care au dificultati…

- Atenție, șoferi! Mii de persoane sunt in pericol la volan, fara sa iși dea seama. O neatenție de moment poate costa uneori chiar și viața! Situația e cumplita: podurile si autostrazile din Romania ori se surpa, ori se degradeaza de la o zi la alta!

- Digi24 se confrunta cu un nou val de plecari. Anamaria Nedelcoff, jurnalista la emisiunea Romania furata, a anunțat ca parasește postul Digi24, dupa plecarea Oanei Despa. Pleaca de la Digi și Simona Popa, producator al Jurnalului economic. Dar și Simona Simionescu, jurnalist economic la Digi 24 inca…

- E doliu in lumea artei, dupa ce pictorița Smaranda Milu Nemethi a murit la doar 37 de ani. Artista originara din Carei a pierdut lupta cu boala, dupa ce inițial a invins cancerul. Boala a recidivat, insa, dupa cațiva ani și a rapus-o. Smaranda Milu Nemethi era "soție, fiica, sora, matușa, nora, prietena.…

- In perioada 4-5 martie 2019 in București, la Parlamentul Romaniei, are loc Conferința la nivel inalt privind cadrul UE pentru strategiile naționale pentru incluziunea romilor, eveniment organizat de Secretariatul General al Guvernului - Agentia Nationala pentru Romi, in contextul exercitarii de catre…

- Presedinta Federatiei Romane de Gimnastica, Andreea Raducan, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ii este greu sa creada ca Romania nu va avea niciun gimnast calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Intrebata daca va fi o drama pentru Romania sa nu aiba niciun…