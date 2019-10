Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de oradeni au participat duminica, la cea mai mare "ora" de Kangoo Jumps din istorie, in incercarea de a dobori recordul mondial anterior, de 1.298 de persoane, detinut de Germania. "Urmeaza sa analizeze daca cei din public nu s-au oprit, cu dronele si cu toate celelalte, dupa…

- Romania va intra in Cartea Recordurilor pe 13 octombrie cu cea mai mare ora de Kangoo Jumps Intiativa apartine echipei KAPO – Sanatate pe ghete, formata din Kinga Sebestyen si medicii Alin Iova, Pusa Dorina Farcas si Olivia Burta, care deruleaza in Oradea un studiu ce demonstreaza imbunatatirea starii…

- Nu e o mașina care opereaza singura, marește imaginea de peste 10 ori și rotește brațele in poziții imposibil de realizat altfel de mana umana, e foarte eficient in onco-chirurgie și ce e mai important, bolnavul risca mai puține infecții, mai puține complicații postoperatorii și se reface mai repede.…

- Accident grav luni dimineața intre un autocar și un autoturism, soldat cu mai mulți raniți. A fost activat planul roșu de intervenție, potrivit Antena3.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Oradea – Cluj, in zona localitatii Uileacu de Cris, judetul…

- Sacrificarea anunțata a celor 26 de arbori, pentru a face loc șantierului la viitorul Pasaj Magheru starnește reacția dupa a Uniunii Salvați Romania. “Zelul și determinarea municipalitații de a defrișa Oradea sunt de neințeles”, transmite USR Bihor.

