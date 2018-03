Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii generali au aprobat miercuri acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Capitalei maratonistului Tiberiu Useriu, care reprezinta "un exemplu de curaj, vointa, daruire si performanta”. Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 45 de voturi „pentru” si doua abtineri.In expunerea de…

- Fata sotilor Buliga, Ioana, era eleva in clasa a XII-a la Colegiul National Grigore Moisil din Brașov și se pregatea pentru examenul de Bacalaureat din aceasta vara. a Baiatul, Stefan, era elev la Școala de Arte din Brașov, secția actorie. Luni seara, Stefan ar fi stat la repetiții pana la ora 23.00…

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai indragite și apreciate artiste de muzica populara din țara noastra. De o frumusețe rara, cu o voce deosebita, un trup de invidiat și un zambet care te molipsește, Maria Dragomiroiu a reușit sa cucereasca inimile tuturor, insa puțini cunosc dramele prin care…

- „Liceul nu mai este ce-a fost odata”, este mesajul grupului „Undercover High”, care a trimis sapte adulti sa retraiasca timp de un semestru viata de liceul, in cadrul liceului Highland Park din Topeka, Kensas, scrie Business Insider. Adultii sub acoperire aveau varste cuprinse…

- Cea mai buna lecție de viața este chiar experiența personala. Patru deținuți din Penitenciarul Gherla iși deapana amintirile in fața unor adolescenți din Gherla. Cei patru deținuți provin din centre de plasament sau case de tip familial, iar cei care le vor afla povestea de viața sunt 24 de adolescenți…

- Castigatorul maratonului Arctic Ultra 6633, Tiberiu Useriu, a sosit in noaptea de miercuri spre joi pe Aeroportul International „Avram Iancu” din Cluj, unde a fost intampinat de peste 100 de persoane, el declarand ca ar putea face o pauza in aceasta competitie, transmite Mediafax. Tiberiu Useriu a declarat…

- Castigatorul maratonului Arctic Ultra 6633, Tiberiu Useriu, a sosit in noaptea de miercuri spre joi pe Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj, unde a fost intampinat de peste 100 de persoane, el declarand ca ar putea face o pauza...

- Sustinatori si admiratori din intreaga tara l-au intampinat pe Tiberiu Useriu la revenirea in Romania, dupa ce sportivul a reusit sa castige pentru a treia oara consecutiv ultramaratonul de 618 kilometri de la Cercul Polar.

- Sustinatori si admiratori din intreaga tara l-au intampinat pe Tiberiu Useriu la revenirea in Romania, dupa ce sportivul a reusit sa castige pentru a treia oara consecutiv ultramaratonul de 618 kilometri de la Cercul Polar.

- Sustinatori si admiratori din intreaga tara il vor intampina pe Tiberiu Useriu la revenirea in Romania, dupa ce sportivul a reusit sa castige pentru a treia oara consecutiv ultramaratonul de 618 kilometri de la Cercul Polar.

- Este vorba despre o femeie de 68 de ani din judetul Bihor, o alta de 77 din Arad si un babnat de 66 de ani din Cluj. Toate cele trei persoane aveau si alte probleme medicale si nu erau vaccinate. De la deputul sezonului 2017-2018, au murit 107 de persoane din cauza virusului gripal. Ministrul…

- BERBEC Daca vrei sa ai parte de liniste in aceasta saptamana pe plan sentimental, atunci tine-ti in frau reactiile impulsive. Partenerul tau nu va mai suporta mult timp cicalelile si nemultumirile tale despre orice, asa ca da-ti seama la timp de asta. E momentul sa ii arati ca il si…

- Romanul Tibi Ușeriu, singurul sportiv din lume care a reușit sa caștige trei ani la rand Ultramaratonul de la Cercul Polar, este cu atat mai demn de respect cu cat are o poveste de viața care demonstreaza, exact ca in povești, ca binele poate invinge.

- "Felicitari, Tiberiu Ușeriu, pentru caștigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oara consecutiv, drapelul Romaniei este dus pe primul loc in una dintre cele mai dure competiții sportive din lume. O astfel de performanța se atinge doar cu determinare și sacrificii, iar Tiberiu Ușeriu a demonstrat,…

- Klaus Iohannis il felicita pe Tibi Ușeriu, care a caștigat cursa 6633 Arctic Ultra pentru a treia oara. Președintele Romaniei a transmis, prin intermediul paginii sale de Facebook, un mesaj prin care il felicita pe sportivul roman Tibi Ușeriu, care a reușit performanța de a caștiga, pentru a treia orara…

- Tiberiu Useriu a castigat, vineri noapte, ultramaratonul de la Cercul Polar. La capatul celor peste sase sute de kilometri, a fost intampinat cu aplauze si in acordurile imnului national al Romaniei. „Ma bucur ca am terminat-o. E mult, mult mai grea decat a fost inainte. Ultima parte asta…

- Inca o victorie pentru romanul Tiberiu Useriu. El a castigat, pentru al treilea an consecutiv, maratonul Arctic Ultra de la Cercul Polar, apreciat ca fiind cel mai greu din lume. El a ajuns la linia de final joi noaptea, la 1:20, ora Romaniei, dupa mai putin de 173 de ore de la startul cursei. Maratonul…

- Tiberiu Useriu a castigat vineri noapte ultramaratonul de la Cercul Polar. Cu o ambitie uluitoare si o rezistenta parca supraomeneasca, romanul a reusit sa duca la final cursa.La capatul celor peste sase sute de kilometri, a fost intampinat cu aplauze si in acordurile imnului national al Romaniei.…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, marti, inca doua decese din cauza gripei, fiind vorba despre doi barbati de 63 si 49 de ani, care aveau si alte probleme de sanatate, dar care nu au fost vaccinati antigripal, potrivit Romania TV. Potrivit INSP, este vorba despre doi barbati, unul…

- Multe dintre primele studii asupra dezvoltarii copilului, in particular cele de traditie psihanalitica, au implicat, de asemenea, ca o data ce s-au stabilit originile dezvoltarii din primul an de viata, schimbarea era dificila sau imposibil de facut mai tarziu.Citeste continuarea pe Superbebe.ro

- Dupa ce a aplicat sfaturile propuse in cartea „Cum sa te desparti de telefonul tau: planul de 30 de zile pentru a-ti recupera viata“, scriitoarea Stacey Halls a reusit sa-si imbunatateasca viata, resimtind schimbari majore si declarand ca se simte un alt om.

- Pagina oficiala a competitiei anunta faptul ca Tibi Useriu conduce competitia, urmat de un irlandez si alti doi romani: Avram Iancu si Polgar Levente. In cursul diminetii de vineri (ora Romaniei), acestia urmau sa treaca de Cercul Polar. La start erau -18 grade Celsius, dar pe parcursul maratonului…

- O lectie de viata oferita noua, tuturor, de o eleva din Missouri, Statele Unite. Depistata cu o forma rara de cancer la oase, Gaby Shell nu s-a lasat rapusa de lovitura primita de la soarta. Sfidand greutatile, suferind...

- O ieșeanca a scris o carte dupa o experiența unica din viața sa. La Iași, lansarea carții „Trei saptamani, cu trei copii”, de Iulia Cruț va fi pe 14 martie , ora 18, la Carturești Palas. Un interviu cu autoarea, Iulia Cruț a fost realizat de Raluca Daria Diaconiuc http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/03/8-martie-Pulsul-zilei-RDDiaconiuc.mp3…

- Este deja o traditie ca, la inceput de martie, Scoala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” sa dedice o zi dascalilor pensionati. Saptamana trecuta, actualele cadre didactice si-au invitat fostii colegi la o intalnire de suflet. Intr-un ambient placut, intr-o sala de clasa frumos amenajata, la o masa…

- Un numar de 40 de tineri din medii defavorizate vor primi finantare pentru acoperirea costurilor obtinerii permisului de conducere categoria B, C si CE, din partea MOL Romania si a Fundatiei Pentru Comunitate, se arata intr-un comunicat remis joi de companie. Potrivit comunicatului, fondurile alocate…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, duminica, un alt deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre o femeie de 77 de ani, din judetul Bihor, neimunizata antigripal. Numarul total de persoane care au murit din aceasta cauza se ridica la 54.Potrivit INSP, este vorba despre…

- HOROSCOP BERBEC Atmosfera din familie este extrem de vie, de animata, poate datorita unor planuri noi pe care fiecare il alimenteaza in felul sau. Cineva trebuie sa preia conducerea acestor planuri, si tu esti persoana cea mai potrivita pentru acest rol, deci asuma-ti cu bucurie responsabilitatea…

- Actorul din spatele unuia dintre cele mai iubite personaje din Romania, Giani, din serialul „Las Fierbinți”, a vorbit despre starea lui de sanatate. Constantin Dița a contemplat mult timp cu privire la cauzele afecțiunii care l-a ținut departe de proiectele sale indragite. Interviul pe care l-a oferit…

- Medicii au anuntat, luni, ca au confirmat trei noi decese provocate de gripa, fiind vorba despre doua femei si un barbat, care nu s au vaccinat antigripal. Toti au fost infectati cu virus gripal de tip B. Numarul deceselor provocate de gripa in sezonul 2017 2018 a ajuns la 35, informeaza Digi 24.Centrul…

- Astrologii spun ca persoanele nascute primavara sunt optimiste, iar cele nascute vara prefera stabilitatea. Persoanele nascute toamna sunt analitice, iar cele care vin pe lume iarna sunt norocoase. Persoanele nascute primavara sunt în general optimiste si pline energie. În…

- Medicii au anuntat, marti, confirmarea virusului gripal la alte patru persoane care au murit in ultima perioada, fiind vorba despre doua femei si doi barbati din judetele Mures, Bihor, Ilfov si Iasi. Toti pacientii sufereau de boli cronice si nu se vaccinasera antigripal, numarul deceselor ajungtnd…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor 39;90 intr o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook.Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google. Fara resentimente, sufletul il trage acum spre Romania:…

- Municipalitatea ii invita pe toți cei interesați sa participe la concursul pentru realizarea logo-ului care „va fi varful de lance al brand-ului. Startul competitiei s-a dat vineri, 09 februarie, iar doritorii vor putea trimite schite pana pe 11 martie. In concurs incepe de azi 09 februarie 2018…

- UPDATE: Tanarul de 23 de ani, inchis pentru talharie, a profitat de neglijenta jandarmilor si a sarit pe fereastra unei toalete de la tribunal. El le-a spus politistilor ca a evadat pentru a-și vizita mama bolnava de cancer, care locuieste in Oradea. Detinutul nu și-ar fi vazut familia de mai mult…

- Mai este doar o saptamana pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va debuta pe 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00, iar vedetele sunt nerabdatoare sa revada ,,experiența...

- Mai este doar o saptamana pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va debuta pe 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00, iar vedetele sunt nerabdatoare sa revada ,,experiența vieții lor” derulata pe micile ecrane.

- BUCURESTI, 4 feb — Sputnik, Doina Crainic. Fostul anestezist șef de la spitalul Bakersfield Heart din California descrie experienta cutremuratoare pe care a avut-o în afara corpului, în timp ce se afla în operatie. Experienta prin care a trecut l-a determinat sa…

- Luna februarie este o luna decisiva pentru anumite zodii. In perioada imediat urmatoare, acești nativi vor avea de luat hotarari foarte importante. Zodiile care vor avea de luat decizii importante in februarie Gemeni Pentru Gemeni, luna februarie va aduce schimbari foarte mari atunci cand vine vorba…

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?, iar cea mai…

- Pentru Diana Enache (21 ani), fata lui Adrian Enache, cosmarul nu s-a terminat, scrie click.ro. In vara anului 2014 a vazut moartea cu ochii, iar acum se teme din nou pentru viata ei. Barbatul, care a injunghiat-o cu un briceag, poate iesi in curand din penitenciar pentru buna purtare. Citeste…

- Doi barbati au scapat ca prin minune, astazi, cu viata dupa ce masina in care se aflau a iesit direct in calea unui tren de marfa, in Ovidiu. Tamponul locomotivei a strapuns geamul soferului iar autoturismul a fost purtat asa aproape 30 de metri pe calea ferata, spre spaima martorilor care nu si-au…

- Gestul emoționant facut de Romanița Iovan la 4 ani de la moartea soțului ei. A mers in Apuseni in locul unde s-a prabușit avionul, impreuna cu baiatul ei și cațiva apropiați. Aceasta a postat pe contul de socializare mai multe imagini. Romanita Iovan a postat multe fotografii din Apuseni si a postat…

- Angelina Jolie s-a despartit de Brad Pitt, moment perfect pentru multe publicatii sa o cupleze cu diferiti actori, unii celebri. Se pare ca nimic nu este adevarat, iar vedeta este, in continuare, singura.A

- Romania. „Captain Adventure” a luat sfarsit. Nu inainte ca cele trei grupe de tineri din Romania sa fi strabatut in lung (mai ales in lung) si in lat Iordania. Asociatia Pas Mare a pus punct final proiectului „Captain Adventure” dupa ce 30 de tineri din Arad, dar si din alte locuri din tara, au facut…

- Surpriza in direct! Anunț-șoc facut de cea pe care cu toții o știam, de ani de zile, drept Dana Grecu! Mai exact, aceasta a fost invitata la Sinteza Zilei, iar in fața lui Mihai Gadea, s-a prezentat in direct, drept Dana Chera, lasand sa se ințeleaga ca a divorțat. Insa, la inceputul emisiunii, jurnalista…

- Cu totii ne asteptam ca noul an sa ne aduca doar vesti bune. Din pacate, astrele nu se aliniaza perfect pentru fiecare in parte, motiv pentru care unii dintre noi vor avea mult de suferit in noul an. Poate fi vorba despre pierderea locului de munca sau chiar a cuiva drag. Practic, pentru aceste persoane…

- Sport Simona Halep – locul 1 WTA A ajuns nr. 1 WTA in 2017, chiar daca in acest an nu a caștigat niciun trofeu de Mare Slem. „A fost cel mai greu an, dar a fost si cel mai frumos. In ziua in care am ajuns pe primul loc, parca s-a topit toata suferinta adunata in timp, dar a fost si o implinire profesionala…