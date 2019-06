Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 21 și 22 iunie, in Bihor va avea loc a III-a etapa a Campionatului național de raliuri in organizarea Retromobil Club Romania și prima ediție a „Raliului fara frontiere”. Acesta va strabate, in patru etape, mai multe localitați din Romania și Ungaria.

- FOTO – Arhiva Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 20 – 31 mai 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.093.615 euro, adica 5.172.800 de lei. Au fost depistate 304 persoane care desfasurau munca fara forme legale, dintre acestea 73 erau din judetul Bihor,…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 20 – 31 mai 2019, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.093.615 euro, adica 5.172.800 de lei. Au fost depistate 304 persoane care desfașurau munca fara forme legale, dintre acestea 73 erau din județul Bihor, 27 din județul…

- Cel mai mare festival de film documentar din lume dedicat muntelui, aflat in 2019 la cea de-a 67-a editie consecutiva, "Trento Film Festival. Montagne e Culture", ajunge in Romania, in premiera, in cadrul Zilelor Muzeului Tarii Crisurilor (MTC) din Oradea, in perioada 15 - 19 mai. Potrivit unui comunicat…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dimineata, pe DN1, in judetul Bihor, in urma unui accident in care trei persoane au fost ranite grav, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane potrivit Agerpres Potrivit sursei citate, pe DN1, intre localitatile Borod si…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, atenționare cod portocaliu de ploi in județul Cluj. Alte trei județe din vestul sunt sub cod galben.ANM a emis atenționare cod portocaliu de ploi pentru județul Cluj, valabila in urmatoarea ora. Vor fi frecvente descarcari electrice,…

- 27 de masini vechi si de epoca au putut fi admirate sambata in Cetatea Oradea. Retro Parada Primaverii 2019, organizata de Retromomobil Club Romania – Fliliala Bihor, a atras in Cetate numerosi iubitori de masini. O mașina de Miliție de dinainte de Revoluție (din 1974) a fost una dintre atracțiile…

- Colecționarii mașinilor de epoca iși dau o noua intalnire. Retroparada Primaverii va avea loc in municipiul Hunedoara. Castelul Corvinilor va fi decorul perfect pentru etalarea bijuteriilor pe patru roți. Retromobil Club Romania in parteneriat cu Primaria Hunedoara organizeaza sambata, 13 aprilie,…