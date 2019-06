Toți inculpații din Dosarul „Mita la ministrul de Interne”, in care a fost judecat fostul președinte al Consiliului Județean Buzau și fost prefect Cristinel Bigiu, au fost achitați. Principalul protagonist al dosarului, fostul ministru al Internelor Cristian David – care, in prima instanța, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare – a fost achitat […] Articolul Bigiu, achitat definitiv in Dosarul „Mita la ministrul de Interne” apare prima data in Opinia Buzau .