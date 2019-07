Stiri pe aceeasi tema

- Tim Arisu, unul dintre cei mai apreciați DJ și producatori belgieni, lanseaza noul single in colaborare cu Celi – ”Free as the ocean”. Cunoscut pentru faptul ca fiecare piesa a sa trezește in ascultatori sentimentul de vara și fun, nici piesa aceasta nu scapa fara a se simți semnatura celebrului DJ.…

- Bishop Briggs, al carei album de debut s-a clasat in top 10 in Billboard Album Chart, lanseaza acum single-ul „Champion”, alaturi de un videoclip regizat de catre Tim Mattia. Bishop a celebrat lansarea videoclipului pe chat-ul de la YouTube, unde a discutat cu fanii si a raspuns la intrebari. Melodia…

- Marele moment a sosit – Sabrina Carpenter este pregatita pentru lansarea materialului „Singular: Act II”, dar acest lucru nu poate fi facut fara ca aceasta sa ne mai ofere o mostra a talentului și a originalitații sale. Sabrina Carpenter lanseaza single-ul „I’m Fakin”, cu doar o saptamana inainte de…

- Emeli Sande lanseaza „Shine”, un nou single extras de pe urmatorul album al artistei, „Real Life”, a carui lansare este programata pe data de 13 septembrie. Intorcandu-se in era clasicului gen soul, „Shine” poate fi catalogat drept cel mai puternic, profund inspirațional și motivant single al artistei.…

- Alexandra Stan iubeste muzica, marea, soarele si calatoriile. Asa ca a pornit spre o noua destinatie, colorata, dezinhibata, relaxata si dornica de noi experiente. Muzica ne da „good thrills”, iar ritmurile pop-reggae par a fi coloana sonora perfecta pentru o vara ce se anunta torida. „I Think I Love…

- Ioana Ignat incepe vara cu dreptul. A pornit intr-o calatorie reconfortanta spre munte, iar drumul ezoteric este insotit de o coloana sonora magnifica, noul single „Langa ea”. Dupa ce a cucerit publicul cu hitul „In palma ta” (alaturi de Edward Sanda), ce a ocupat primul loc in topurile muzicale saptamani…

- Cel mai fresh proiect muzical din Romania, Dirty Nano, lanseaza primul single oficial “Promite-mi”, o colaborare cu Alina Eremia, una dintre cele mai bune voci din industria muzicala. Format din George Hora și Tinu Vidaicu, proiectul Dirty Nano a ajuns pe buzele tuturor iubitorilor de remixuri și nu…

- Yasiris colaboreaza pentru a doua oara cu Hyenas dupa ce, in urma cu trei luni, cei doi au lansat alaturi de Juan Magan și Mohombi hitul „Claro Que Si”. Compusa și produsa de Yasiris și Hyenas, "Dame" este o piesa fresh, senzuala, care te va face sa arați cele mai cool mișcari de dans. Single-ul […]…