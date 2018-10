Big Build 2018. Reportaj de pe santierul unde sute de voluntari construiesc case pentru opt familii care au nevoie

Stiri pe aceeasi tema

- Trei voluntari ISU Mehedinti au participat, in cadrul Fundatiei pentru SMURD, la un proiect de constructie accelerata denumit “Big Build 2018”, organizat de Habitat for Humanity Romania, in perioada 1 – 5 octombrie 2018, in comuna Cumpana din judetul Constanta, ...

- Trei voluntari ISU Mehedinti au participat, in cadrul Fundatiei pentru SMURD, la un proiect de constructie accelerata denumit “Big Build 2018”, organizat de Habitat for Humanity Romania, in perioada 1 - 5 octombrie 2018, in comuna Cumpana din judetul Constanta, in cadrul caruia au fost construite opt…

- Prima lor casa dupa ani de zile in care au locuit fie intr-o singura camera, fie in locuinte inchiriate. Visul lor va deveni realitate printr-un proiect special la care participa aproximativ 240 de voluntari romani si straini.

- Organizatia Habitat for Humanity Romania cauta 240 de voluntari care vor construi, alaturi de profesionisti in domeniul constructiilor, 5 case pentru 8 familii care au nevoie de un acoperis deasupra capului si conditii decente de locuire in cadrul...

- Marele santier Habitat for Humanity din anul acesta, Big Build 2018, se desfasoara la Cumpana, comuna situata la 5 kilometri de Constanta. Opt case vor fi construite pentru familii cu venituri mici, care doresc sa ofere copiilor lor educatie si un trai decent.

- Asociatia Habitat for Humanity Romania recruteaza 100 de voluntari care sa construiasca 8 locuinte pentru 8 familii cu venituri reduse, in cadrul evenimentului de construire accelerata si voluntariat BIG BUILD 2018, care are loc la Cumpana, judetul Constanta, intre 1 si 5 octombrie 2018. Voluntarii…

- O femeie a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa strada prin loc nepermis.Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 16:30, in municipiul Constanta, o femeie, in varsta de 58 de ani, a condus un autoturism pe Soseaua Mangaliei, dinspre Cumpana catre strada Caraiman unde, in zona Billa,…

- Trei elevi de liceu au fost premiati in cadrul Sesiunii de Comunicari Stiintifice la geografie, pentru elevii din invatamantul liceal, competitie care s-a desfasurat in perioada 8-12 iulie, la Cumpana, judetul Constanta.Cel mai bun rezultat ii apartine elevului Tudor Nicolae Lazarescu, din clasa a ...