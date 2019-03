Stiri pe aceeasi tema

- Nava Seagrand, care naviga sub pavilion rusesc, a facut o gaura de cinci metri într-un pod din Coreea de Sud, din cauza unui marian rus beat cu puține cunoștințe de engleza, relateaza Moscow Times.Capitanul navei a fost reținut, iar potrivit agenției de știri sud-coreene Yonhap, acesta avea…

- "Electroșoc", "semnal foarte negativ" .... Dupa recenta arestare a unor investitori occidentali, acuzați de frauda, mediul de afaceri din Rusia se teme de consecințe dezastruoase în ceea ce privește finanțarile externe, de care țara are nevoie cu disperare pentru a susține…

- Președintele Belarusului spune ca țara sa este gata sa se uneasca cu vechiul sau aliat, Rusia, provocând noi îngrijorari celor care se tem ca puterea de la Moscova vrea sa absoarba toți dictatorii est europeni.Potrivit Newsweek, care citeaza Moscow Times, președintele Alexandr Lukașenko,…

- Ultimul presedinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a lansat un apel Statelor Unite ale Americii sa reia 'un dialog serios' cu Rusia in problema armelor nucleare si a avertizat impotriva 'tendintelor distructive periculoase' din politica mondiala, intr-un articol publicat miercuri…

- Autoritațile din Rusia au notificat oficial Statele Unite ca au arestat un cetațean american la Moscova, a informat luni un responsabil din cadrul Departamentului de Stat american, care a precizat totodata ca SUA au cerut acces consular la respectiva persoana, scrie Reuters.

- "Astazi (miercuri), la ora (locala) 14.00 (si ora Romaniei), legea martiala ia sfarsit", a declarat Porosenko in cursul unei intalniri cu oficiali militari transmisa in direct la televiziune. Rusia a imobilizat manu militari, la 25 noiembrie, trei nave de razboi ucrainene in largul Crimeei…

- Chiar daca Vladimir Putin mai are 5 ani pana la terminarea Mandatului, susținatorii sai nu vor sa-i gaseasca un succesor. Astfel, s-a nascut ideea ca liderul de la Kremlin sa ocupe aceasta funcție pe viața. Președintele parlamentului de la Moscova, Viaceaslav Volodin, dorește sa schimbe constituția…

- Echipa de experti a Agentiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) trimisa la Moscova saptamana aceasta pentru a recupera datele de la laboratorul antidoping din capitala Rusiei nu a reusit sa-si indeplineasca misiunea, a anuntat organismul international intr-un comunicat. Recuperarea acestor date era conditia…