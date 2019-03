Big-brother la hotel. Peste 800 de cupluri filmaţi în momente intime. Imaginile urmărite pe bază a abonament Camerele video ascunse in uscatoarele de par, in decodoarele TV sau in dulapuri au fost descoperite in 30 de hoteluri din zece orase din Coreea de Sud. Din luna noiembrie a anului trecut si pana acum cateva zile, 4000 de oameni s-au inscris pe site-ul unde ii puteau urmari in direct pe cei din camerele de hotel spionate. Nu gratuit, ci contra unui abonament lunar de aproape 45 de dolari. CAMERA ASCUNSA: Turisti filmati pe ascuns in momente de intimitate CAMERA ASCUNSA:pe ascuns inde intimitate Doi barbati au fost arestati, dar fenomenul este departe de a fi combatut. Se filmeaza peste tot, chiar si in casele oamenilor. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Peste 1600 de clienți cazați la hoteluri din Coreea de Sud au fost filmați pe ascuns. Camerele spy erau instalate în prize electrice, suportul de la uscatorul de par și în receiver-ul digital. Polițiștii au reținut doi barbați în acest caz.

