- Bienala de la Venetia, unul dintre cele mai importante festivaluri de arta din lume, va debuta in aceasta saptamana cu o editie organizata sub sloganul "May You Live in Interesting Times", informeaza DPA. Bienala venetiana, al carei curator principal este Ralph Rugoff, directorul Galeriei Hayward din…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Lituaniei, cu scorul de 24-23 (12-11), duminica, la Klaipeda, in Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European - EURO 2020. Balticii si-au luat astfel revansa dupa ce au pierdut joi la Targoviste cu 23-28. Romania a condus de…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa duminica, in deplasare, de reprezentativa similara a Lituaniei, cu scorul de 24-23 (12-11), in cea de-a patra partida din grupa a 6-a preliminara a CE2020.

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins joi, la Targoviste, reprezentativa similara a Lituaniei, cu scorul de 28-23 (16-13), in cea de-a treia partida din grupa a 6-a preliminara a CE2020.

- Nationala masculina de handbal a Romaniei intalneste, astazi, de la ora 18, la Sala Polivalenta din Targoviste, selectionata Lituaniei, in primul meci al unei duble decisive pentru calificarea la Campionatul European din 2020. Invinsi de Portugalia si Franta in primele doua partide din preliminarii,…

- Lituania va organiza un referendum privind dubla cetatenie pe 12 mai, in aceeasi zi in care au loc alegeri prezidentiale, conform informatiilor furnizate marti de agentia de presa BNS, citata de dpa. Alegatorii vor fi intrebati daca cetatenii lituanieni vor fi obligati sa aleaga o cetatenie in cazul…

- Legislatorii lituanieni vor sa criminalizeze raspândirea neîncrederii în stat și tentativele de distorsionare a istoriei. Criticii susțin ca o astfel de lege care lupta cu dezinformarea pune pe acelați loc jurnalismul de investigație cu propaganda, transmite DW. …