- In cadrul unei proiect de hotarare din ședința extraordinara a Consiliului Județean Alba din 1 februarie se regasește un proiecte de hotarare in care este prevazut programul activitaților cultural-educative, in Alba, pe anul 2018, toate manifestarile avand un buget total de 516.000 de lei. Nr. Crt …

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, ora 18.00, la Sala Semineului din incinta Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane din Deva, va avea loc un recital pianistic sustinut de elevul Razvan Daniel Negrea-Drucan din clasa a VIII-a muzica, Liceul de Arte „Sigismund Toduta”-Deva, clasa profesor Cristina Popa-Morait.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca Uniunea a decis sa dea o sansa astazi PSD-ALDE la votul din plenul al Parlamentului, prin urmare va vota in favoarea Cabinetului Dancila, transmite News.ro . Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea…

- Campionatul Africii pe Națiuni 2018, ediția a V-a, a inceput sambata, 13 ianuarie, in Maroc, reunind cele mai bune 16 echipe de pe continentul african. RD Congo, de doua ori, Tunisia și Libia au caștigat precedentele ediții ale competiției fondata in 2009. Campionatul Africii pe Națiuni este o intrecere…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Modernizarea legislatiei privind sistemul judiciar, pentru a impiedica "aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului", ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in actualul mandat al Comisiei Europene, imbunatatirea conditiilor din…

- "Sunt masuri care vizeaza cresterea salariului minim cu cate 100 de lei pe an pana in 2020, astfel incat la nivelul anului 2020 sa ajungem la un salariu minim net de 300 de euro de persoana, iar cei care sunt cu studii superioare salariul minim va creste cu 150 de lei pe an", a anuntat Calin Popescu…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat joi la sedintele de autoevaluare a activitatilor pe anul 2017 ale Statelor Majore ale Fortelor Aeriene si Navale, context în care a afirmat ca înzestrarea cu corvete este proiectul-cheie, aratând ca astfel va fi deblocat si programul de…

- Primaria Municipiului Dej organizeaza miercuri 24 ianuarie, manifestari dedicate Unirii Principatelor Romane care vor fi marcate de deschiderea Muzeului Municipal Dej. Evenimentele vor debuta la ora 12:00 cu demonstrații de lupta cu gladiatori in zona din fața Primariei Municipiului Dej și ateliere…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet.

- Bucurestiul sta pe o mina de aur: legende cu fantome, suflete chinuite si case blestemate. Specialistii in turism spun ca acestea sunt ingrediente care ar putea atrage o multime de turisti straini. Insa Capitala nu reuseste sa le foloseasca.

- Timișoara, Capitala Europeana a Culturii 2021, nu intra in vederile Executivului PSD. Programul de guvernare al PSD se modifica și i se adauga șase „obiective culturale majore și nu numai”. Acestea vizeaza insa doar Bucureștiul și alte trei orașe.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, ca impozitul pe venitul global va ramane in programul de guvernare. Potrivit presedintelui ALDE, Ministerul Finantelor va face ”o ampla si amanuntita” pregatire se va putea avansa un termen pentru introducerea acestuia. ”Impozitul global pe venit care a fost…

- Fiscul și-a indeplinit programul prevazut de legea bugetului Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat 214,9 miliarde de lei in 2017 și a realizat programul prevazut de legea bugetului. Planul de incasari al ANAF pentru 2017 a fost de 214,37 miliarde. Conform datelor din trezorerie,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide…

- In data de 25 ianuarie 2018, incepand cu ora 14:00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Aiud. Ședința va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentelor locale pentru lucrari de interventie…

- Echipa de polo seniori Corona Sportul Studenesc va debuta vineri in Cupa Romaniei, competitie care se va desfasura la bazinul Complexului Sportiv Ghencea. Gruparea antrenata de Aurelian Georgescu nu are obiectiv fixat pentru aceasta comeptitie, insa tehnicianul a declarat ca este incantat ca va putea…

- Spaniolul Javier Fernandez se indreapta spre un al saselea titlu continental consecutiv dupa ce a dominat net programul scurt la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Moscova. Cu un total de 103,82 puncte, Fernandez (26 de ani) l-a devansat cu peste 10 puncte pe rusul Dmitri…

- Dupa ce deputatul socialist Vlad Batrincea a acuzat Bucurestiul miercuri, 17 ianuarie, de intentii imperialiste si ca Romania si-ar dori „anexarea” Republicii Moldova, un alt parlamentar din aceeasi formatiune politica, Grigore Novac, a mentionat ca „Basarabia e mormant romanesc”.

- "Aprofundarea relațiilor romano-nipone reprezinta o prioritate a componentei de politica externa din Programul de Guvernare, pe care ne dorim sa o promovam cu eficiența și va ramane un obiectiv constant al Romaniei indiferent de formula de guvernare de la București", a declarat vicepremierul Paul…

- Primarul interimar al capitalei a venit cu un mesaj public adresat angajaților Primariei. Aceasta le-a dorit muncitorilor de la Primariei sa munceasca mai mult, sa fie mai eficienți și sa respecte programul de stabilit de legislație.

- Administratia Prezidentiala a anuntat marti programul consultarilor de miercuri, de la Cotroceni, dintre seful statului si reprezentantii partidelor parlamentare, pentru desemnarea noului premier. Consultarile vor incepe la ora 12:00, iar rerezentantii partidelor vor intra la Cotroceni in urmatoarea…

- Suspectul de pedofilie care a ingrozit Bucureștiul a fost prins luni, dupa trei zile de cautari. Acesta lucreaza chiar in cadrul Poliției Romane, la Brigada Rutiera, și se numește Eugen Stan.Acum a ieșit la iveala numele șefului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care l-a ținut in…

- Dupa ce anul trecut Guvernul PSD-ALDE a bagat mana in buzunarul tinerilor prin scaderea contribuțiilor la Pilonul II de pensii, Post-ul Agenda parlamentara: Iancu Caracota (PNL): Guvernul ingroapa programul Prima Casa. Buget cu 25% mai mic, in 2018 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul Partidului National Liberal (PNL) din Romania Costel Alexe sustine ca Bucurestiul putea face mai multe pentru ca alegerile prezidentiale de la Chisinau sa fi fost castigate de un presedintele proroman si proeuropean.

- Catalin Golofca a vorbit pentru GSP si a dat vina pe apropiatii lui Gigi Becali pentru imaginea dezastruoasa care i-a fost facuta de cand a venit la Bucuresti. Golofca si-a reziliat contractul cu FCSB. "Nu regret deloc ca..." "Am plecat pentru ca nu voiam sa fiu doar prezent in vestiar…

- Crima care a socat Bucurestiul, dar si intreaga Romanie are, inca, ecouri. Mecanicul metroului care a calcat-o pe tanara face marturii terfiante despre momentele de dinaintea crimei. Mecanicul a declarat ca a vazut momentul in care tanara de 25 de ani s-a dezechilibrat si a cazut, insa nu a vazut…

- UPDATE Cabinetul Tudose a adoptat in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor. Guvernul estimeaza o crestere a PIB de 5,5% anul viitor, pana la 907,85 miliarde lei (195,5 miliarde euro), potrivit sintezei proiectului de buget pentru anul…

- Dupa ce au salvat Bucureștiul și Romania, useriștii și-au indreptat atenția catre liberalii europeni: vor sa adere la ALDE. Nu este vorba despre partidul baștinaș condus de Calin Popescu Tariceanu ci despre formațiunea ”Alliance des democrates et des liberaux pour l’Europe” – respectiv familia liberalilor…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, este urmarit penal de catre DNA pentru abuz in serviciu si obtinerea de foloase. Totul are legatura cu emiterea unei autorizatii de constructie pentru un imobil pe plaja din centrul statiunii Mamaia, zona in care este interzisa orice constructie. Fapta…

- Slobodan Praljak, in varsta de 72 de ani, a murit la spital, miercuri, la scurt timp dupa ce a pretins ca a consumat otrava. Procurorii olandezi au anuntat ca ancheta se va concentra pe "sinucidere asistata si incalcarea Actului Medical". Investigatorii vor cauta persoana care i-a furnizat…

- Potrivit sefului Salvamont Busteni, Gheorge Haiduc, zeci de turistii au ramas blocati in zona Sfinxului, din Muntii Bucegi, din cauza viscolului, unii dintre ei fiind neechipati. “Este viscol puternic, ceata, zapada este mare. Unii sunt in adidasi, imbracati subtire. Sunt multi. Au venit…

- Cosmin Contra a tinut sa-i transmita un mesaj lui Vasile Miriuta, dupa ce antrenorul lui Dinamo si-a petrecut primele saptamani in Stefan cel Mare dand vina pe "greaua mostenire" lasata de selectioner. In momentul venirii la clubul pe care-l iubeste, Miriuta a vorbit despre atmosfera…

- Criptomoneda a ajuns la 9.682,10 dolari, luni dimineata, la doar cateva ore dupa ce a trecut de nivelul de 9.400 de dolari, potrivit CoinDesk. „Cresterea pare sa se datoreze retailului”, sustine Brian Kelly, director general al BKCM, o firma de investitii specializata in macroeconomie si…

- USR a depus peste 5000 de amendamente la legea legata de split TVA care ajunge pe masa Comisiei de buget. Parlamentarii formațiuni recunosc ca nu vor putea opri adoptarea legii avand in vedere majoritatea din parlament dar spun ca așa macar pot face grea viața partidelor aflate la guvernare și pot iniția…

- Romania a ratat gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) din cauza starii foarte degradate in care se afla Bucurestiul, care a cantarit mai mult decat pozitia politica a tarii noastre, a afirmat, luni, europarlamentarul roman Siegfried Muresan, purtator de cuvant al partidului Popular European…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de la Baile Herculane, ca salariul minim pe economie va crește de la 1 ianuarie 2018 la 1.900 de lei și ca hotararea de Guvern aferenta va fi adoptata o data cu proiectul de buget pe 2018.

- Ciprian Ciucu afirma ca Bucureștiul pierde sume cuprinse intre 440-616 milioane euro. ”Ne-am gandit, asa, pentru comparatie, sa vedem ce am fi putut face cu banii acestia, ce ar fi putut face Bucurestiul cu aceasta suma cuprinsa intre 440-616 milioane euro. Ar fi putut sa isi asigure flota…

- In Romania sunt prezente peste 250 de companii cu activitate in domenii precum furnizare de servicii sau IT, care au angajat, pana in acest moment, mai mult de 80.000 de specialisti. Toate aceste cifre claseaza tara noastra pe locul doi in regiune, in randul celor mai atractive tari pentru outsourcing…

- Guvernul a amanat pentru saptamana viitoare aprobarea HG care majoreaza salariul minim, din cauza lipsei unui aviz de la Consiliul Economic si Social, anunta Romania TV. Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a prezentat, in prima lectura, pe 26 octombrie, proiectul de Hotarare…

- Cea de-a XXIV-a ediție a targului internațional de medicina AR-MEDICA a fost una de succes. Acest fapt este dovedit de vanzarile in creștere de la o ediție la alta, cu un numar de vizitatori constant, situat la aproximativ 3.500 persoane. „Expoziția a oferit cadrul reuniunii specialiștilor din domeniul…

- Jurnalistul Dan Tapalaga se intreaba de ce au ieșit zeci de mii de strazi duminica seara in Capitala. ”Bucurestiul si marile orase s-au mobilizat exemplar, duminica seara, in absenta vreunui catalizator puternic cum a fost OUG 13 in iarna. De ce au iesit, asadar, peste 20.000 de oameni pe strazile Capitalei…

- Casa de Cultura a Studentilor din Ploiesti in parteneriat cu Universitatea Petrol–Gaze organizeaza in perioada 16–17 noiembrie 2017 cea de-a XII-a editie a Concursului National de Dans „Everybody Dance with Us”. Scopul proiectului este educația culturala a tinerilor, menținerea interesului acestora…

- Legendara trupa germana Modern Talking, tombola cu 200 de premii valoroase, artiști autohtoni și un program distractiv pentru copii, așa va fi marcata Ziua Orașului Orhei. Miercuri, 8 noiembrie, orheienii vor sarbatori 463 de ani de la prima atestare documentara a orașului Orhei, informeaza Provincial,…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat, ieri, lipsa de transparența pe legile justiției, astazi, ministrul Tudorel Toader a venit cu propriul raspuns la acuzațiile șefului statului. Modalitatea de legiferare nu ii apartine ministrului, a fost replica lui Tudorel Toader. „Potrivit Legii 24, ministerele,…

- Letonia a anuntat miercuri ca va incepe construirea unui gard de protectie lung de 120 km la frontiera cu Belarus, dupa ce bariera similara inceputa de-a lungul granitei cu Rusia va fi terminata, la sfarsitul anului viitor, transmite AFP.Gardul de la granita cu Belarus va fi inalt de 2 metri…

- Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea va derula, pana pe 1 decembrie, sub egida Consiliului Județean, proiectul „Expozitie de carte itineranta ”Cartile eroilor si ale razboiului“ in cadrul Centenarului Primului Razboi Mondial – Anul Marasti, Marasesti, Oituz. „In perioada 2016-2018, Romania…