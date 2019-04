Biciclistă, lovită de un TIR pe Calea Șagului Circulația pe Calea Șagului din Timișoara a fost data peste cap de un accident petrecut in urma cu puțin timp. Conform primelor informații, o biciclista a fost lovita de un TIR. La fașa locului au sosit echipaje de la SMURD și Poliție. Traficul in zona este blocat momentan. Vom reveni cu amanunte. Articolul Biciclista, lovita de un TIR pe Calea Șagului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei autotrenuri inmatriculate in judetele Maramures, Brasov si Ilfov au intrat in coliziune, miercuri, pe Drumul National 13 E 60, in localitatea Tigmandru, din cauza unuia dintre soferi care a pierdut controlul masinii intrucat nu a adaptat viteza la conditiile de drum. "In jurul orei 14.15,…

- Traficul feroviar se desfasoara pe un singur fir intre statiile Zam - Campuri Surduc din judetul Hunedoara, de 24 de ore, dupa ce joi cinci vagoane din compunerea unui tren privat de marfa au deraiat de cate un boghiu la iesire din statia Zam. Potrivit CFR SA, in cursul zilei de 14 martie…

- Traficul feroviar intre statiile Zam si Campuri Surduc se desfasoara joi doar pe firul I, din cauza deraierii de cate un boghiu a 5 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa, informeaza CFR SA, potrivit Agerpres. "Trenul de marfa, care apartine operatorului privat DB Cargo Rail Romania,…

- Din primele informații, la fața locului au fost trimiși și pompierii, care incearca sa il salveze pe șoferul ramas incarcerat in urma impactului. Circulația pe sensul de intrare in Timișoara este blocata. Vom reveni cu informații și imagini! Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Circulatia rutiera in zona centrala a Iasului este complet blocata si la aceasta ora (ora 11:30) de un protest al taximetristilor la care participa aproximativ 1000 de persoane si 500 de masini. Traficul este oprit intre Hala Centrala – Prefectura – Piata Palatului si Podu Ros. Se circula doar pe o…

- O femeie de 70 de ani a fost lovita de un tramvai, luni dimineața, la intersecția șoselei Ștefan cel Mare cu strada Floreasca. Victima a fost transportata de urgența la spital. La fața locului a intervenit o ambulanța SMURD care a transportat-o pe pensionara la Spitalul Floreasca. Potrivit medicilor,…

- SDM a inceput „in forța” sa astupe gropile din oraș abia de vineri, de cand au crescut temperaturile exterioare. S-a lucrat sambata pe Calea Șagului, dar și pe alte artere din oraș unde traficul este „intens”, susțin autoritațile locale. Primarul Timișoarei susține ca pana acum drumarii au…

- Circulația se desfașoara in condiții de iarna in partea de vest a țarii. Ninge pe raza de responsabilitate a DRDP Timișoara, pe intreaga suprafața a județelor Caraș-Severin și Hunedoara și izolat in rest. De ieri de la ora 17.00, pana astazi la ora 05.30, drumarii au intervenit cu 174 de utilaje, 1.363…