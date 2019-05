Biciclistă accidentată grav de un șofer băut la volan O tanara in varsta de 20 de ani, care se afla pe bicicleta pe o strada din Sibiu, a fost accidentata de catre un șofer baut la volan. Accidentul a avut loc la ieșirea din municipiu, pe Calea Cisnadiei, unde un șofer in varsta de 47 de ani, aflat la volanul unui autoturism condus spre Cisnadie, a acroșat o biciclista. Tanara este ranita grav. Șoferul prezinta o concentrație de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat”, au precizat presei reprezentanții IPJ Sibiu. O ambulanța SMURD a intervenit la locul accidentului și i-a acordat victimei primele ingrijiri medicale. ”Este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

