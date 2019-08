Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in municipiul Sebeș, zona Primarie, unde un biciclist a fost ranit Un biciclist a fost ranit joi dimineața in urma unui accident rutier produs in municipiul Sebeș, in jurul orei 8.00. Garda de Intervenție Sebes intervine cu o ambulanța SMURD B2 la un accident rutier in…

- Un accident rutier s-a produs joi dimineața, in municipiul Sebeș. Din primele informații, in urma evenimentului, un biciclist a fost ranit. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Sebes intervine la un accident rutier in municipiul Sebeș (zona Primarie). In urma accidentului a rezultat o victima, biciclist,…

- Un nou accident de motocicleta s-a inregistrat in aceasta dupa-amiaza, pe DN67C, la ieșirea din Laz insapre Capalna. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș intervine la un accident rutier petrecut pe DN67C, la ieșirea din localitatea Laz spre Capalna. Un motociclist s-a lovit de un parapet de…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism s-a petrecut sambata, in jurul orei 13:40, pe DN1, pe raza localitații Teiuș. Potrivit IPJ Alba, unul dintre cele doua microbuze s-a rasturnat, cauza accidentului fiind circulația pe sens opus. Din fericire in urma accidentului…

- Un accident rutier a avut loc, in cursul acestei dupa-amiezi, pe strada Dorobanți din municpiul Sebeș. Un motociclist a fost ranit dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism. Garda de Interventie Sebeș intervine la un accident rutier intre un autoturism si o motocicleta, in municipiul Sebes, pe…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 2 iulie 2019, in jurul orei 16.30, in municipiul Sebeș, in apropiere de Hotel „Fan”, unde doua autoturisme au intrat in coliziune. Garda de Intervenție Sebeș intervine cu 1 Autospeciala de Stingere cu Apa și Spuma si 1 Autospeciala SMURD la un accident rutier pe…

- Un accident rutier soldat cu trei victime, dintre care una incarcerata, a avut loc marți seara in jurul orei 21.00 in localitatea Petrești. Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD la un…

- Un accident rutier s-a produs astazi, 3 iunie 2019, pe DN 67C, intre Șugag și Martinie. Potrivit ISU Alba, a fost implicat un autoturism și s-a inregistrat ranirea unei persoane. ”Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier pe DN 67C intre Șugag…