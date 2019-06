Biciclist, pe contrasens pe Autostrada Transilvania

Unul dintre șefii Mafiei Ruse, prins în față unui supermarket

Un mare mafiot rus a fost arestat in Thailanda. Alexander Matusov, in varsta de 52 de ani, este unul dintre cei mai mari criminali aflati pana de curand in libertate. Acesta este unul dintre sefii Mafiei Ruse si era cautat de politie de 10 ani. Barbatul s-a ascuns in ultimul… [citeste mai departe]