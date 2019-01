Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs marți, pe raza localitații Vernești. Un șofer de 51 de ani, din Covasna, care se deplasa cu un autoturism Logan din direcția Brașov catre Buzau, a acroșat un biciclist de 80 de ani care se deplasa in același sens. Din accident a rezultat ranirea biciclistului, care a fost…

- Doi tineri din Vrancea au murit și traficul a fost blocat pe DN 1 cateva ore, la km. 292, in zona Fantanita Haiducului sambata, din cauza unui extrem de grav accident de circulație, relateaza Oradesibiu.ro.Din primele informații de la fața locului, șoferul unei mașini cu numere de Vrancea,…

- Un barbat de 50 de ani a fost accidentat mortal, miercuri seara, dupa ce a fost acroșat de un autoturism pe Drumul Național 2C, la intrarea in localitatea Padina. Victima se deplasa, in jurul orei 20,30, cu bicicleta dinspre Caldarași inspre Padina in momentul in care a fost acroșat de un autoturism…

- Politia si DSVSA Buzau au pus mana in aceasta dimineata pe un cetațean din Covasna care oferea spre vanzare porci in Vernesti. La momentul la care a fost depistat, acesta avea in duba de 3,5 tone cu care se deplasa doi purcei de aproximativ 20 kilograme si a declarat ca nu apucase sa vanda. Cu […] Articolul…

- Un copil in varsta de 7 ani a ajuns la spital in aceasta seara dupa ce a incercat sa traverseze strada prin loc nepermis, fiind lovit de o mașina. Din fericire minorul a fost accidentat ușor. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Unirii, in zona Hepites. Șoferul este un tanar de 27 de ani, care […] Articolul…

- Potrivit Politiei Judetene Sibiu, un accident a avut loc pe DN 1, in zona localitatii Mohu, pe sensul Sibiu - Valcea.Astfel, un sofer de 21 de ani, din Brasov, nu s-a asigurat la schimbarea benzii de deplasare si autovehiculul s-a ciocnit cu un autoturism pe care l-a proiectat intr-o alta…

- Traficul rutier este ingreunat, sambata dimineața, pe DN 1 – Centura de Vest a municipiului Ploiești, din cauza unui accident rutier. Un pieton care a traversat neregulementar a fost lovit de o mașina și a murit, informeaza news.ro.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al…