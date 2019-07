Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) au descoperit, vineri, 100.000 de tigarete de contrabanda in interiorul unui autoturism oprit in trafic in Capitala, soferul autovehiculului fiind plasat, sambata, sub control judiciar. Potrivit DGPMB,…

- La o saptamana de la incident, a murit barbatul batut in trafic de doi tineri de etnie roma. Catalin Plaiașu, de 48 de ani, a stat in coma de gradul IV de luni 24 iunie pana luni 1 iulie. Barbatul a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta in jurul orei 1.00, in noaptea de […]

- Incident șocant in trafic! Un autobuz STB a luat foc pe bulevardul Ghica-Tei din Capitala. Șoferul a oprit autobuzul și a stins focul cu ajutorul stingatorului. Acesta și-a intrerupt cursa pe traseu...

- Dragos Birligea, soferul care, aflat sub influenta drogurilor, a provocat anul trecut un accident pe bulevardul Dacia din Capitala in urma caruia au fost ranite mai multe persoane, s-a sinucis in locuinta sa.

- Mai multe strazi din Capitala au fost inundate in urma ploii abundente care a caut in ultimele 20 de minute. Codul Galben de ploi torențuale a fost prelungit. Post-ul Ploaia a facut ravagii in Capitala. Strazi inundate și trafic blocat apare prima data in Libertatea.ro .

- Un agent de poliție, din cadrul Inspectoratului Poliției Județene (IPJ) Brașov este cercetat pentru ca, pe 14 mai, a agresat fizic un sofer de autobuz, angajat al Regiei Autonome de Transport Brașov. pe numele agentului a fost deschis dosar penal, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa…

- Scene revoltatoare au fost filmate in Spitalul Municipal din Capitala! Mai multi pacienti au fost loviti, injurati si amenintati de infirmiere. Imaginile au fost filmate la unitatea de Primiri-Urgențe de la Spitalului Municipal din Capitala. Una dintre cele trei infirmiere care umilesc pacientii…

- Grav accident in Capitala! Un autobuz a intrat intr-un bloc de locuințe, dupa ce a lovit patru mașini. Șoferul mijlocului de transport in comun ar fi suferit o criza diabetica. Acesta și alți trei oameni din autoturisme au fost raniți in urma impactului.