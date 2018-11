Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dambovita au anuntat, sambata seara, ca un accident s-a produs pe DN 7, in afara localitatii Slobozia Moara. "Un biciclist a fost acrosat si accidentat mortal de un autoturism. Soferul a parasit locul accidentului. Din primele cercetari rezulta ca accidentul este produs de un…

- Barbatul in varsta de 32 de ani care a accidentat mortal un tanar de 22 de ani pe o strada din municipiul Constanta, duminica dimineata, si apoi a fugit de locul faptei, a fost retinut pentru 24 de ore, fiind dus in arestul Politiei. Victima era militar pe fregata Regele Ferdinand.

- O femeie in varsta de 75 de ani a murit dupa ce a fost lovita in timp ce traversa un drum pe trecerea de pietoni de o mașina condusa de un șofer beat. Accidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 19:00. Potrivit Poliției Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in […]

- SANPAUL. Polițiștii rutieri sunt la fața locului și efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate imprejurarile in care a avut loc accidentul care s-a soldat cu moartea unui barbat de aproximativ 55-60 de ani. Vom reveni cu amanunte. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Un cumplit accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 7, in Bariera Bucov, la iesirea din Ploiesti. Un tanar in varsta de 24 de ani a accidentat mortal un biciclist, in timp ce acesta din urma se deplasa regulamentar pe marginea drumului. Politistii sositi la fata…

- Activitatile specifice desfasurate de politilti au dus la identificarea unuit tanar din Poienile de sub Munte care, dupa ce a accidentat un biciclist, a parasit locul faptei. Accidentul s-a produs luni seara, la ora 20.35, pe raza localitatii Poienile de sub Munte. Sesizati prin SNUAU 112, politistii…

- Politistii au identificat un tanar care a accidentat un biciclist si a parasit locul faptei. Activitatile specifice desfasurate de politisti au dus la identificarea unuit tanar din Poienile de sub Munte care, dupa ce a accidentat un biciclist, a parasit locul faptei. Accidentul s-a produs luni seara,…

- Politistii clujeni au actionat pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica în Piata Agro Transilvania de la Dezmir.”La data de 6 septembrie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida, cu sprijin din partea jandarmilor Gruparii Mobile de Jandarmi…