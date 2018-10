Bicicletele de agrement, interzise definitiv, în Parcul Crâng Dupa ce mai multi buzoieni au sesizat Primaria cu privire la disconfortul creat de bicicletele de 4 persoane, inchiriate de la Obeliscul din Crang, municipalitatea a decis interzicerea acestora in cel mai mare parc din Buzau. Nemultumit, agentul comercial care deține bicicletele a contestat in instanta decizia Primariei si, la o prima decizie, a si avut castig de cauza. “Admite cererea formulata de reclamanta PFA DUMITRU RAMONA – in contradictoriu cu paratul MUNICIPIUL BUZAU – PRIN PRIMAR asa cum a fost precizata. Constata ca actul administrativ reprezentat de notificarea nr. 11728/18.04.2018,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

