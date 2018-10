Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce a devenit doamna Borcea cu acte in regula, Valentina Pelinel a primit numeroase mesaje de la internauți. Miercuri, 12 septembrie, fostul model Valentina Pelinel s-a casatorit cu omul de afaceri Cristi Borcea , cel impreuna cu care are un baiețel, Milan, și cu care urmeaza sa mai…

- Dupa Laurentiu Marinescu, Dunarea Calarasi a incheiat colaborarea si cu fundasul central, Ionut Balaur. Transferat la Dunarea Calarasi la inceputul lunii iunile de la FC Voluntari, acesta s-a reintors la clubul pentru care a evoluat an perioada 2016-2018.

- Recrutarea face parte din procesul de reforma și restructurare organizatorica a asociației. Toți cei interesați iși pot trimite CV-ul și o scrisoare de motivație la adresa [email protected] pana in data de 9 septembrie 2018, ora 23:00 CET (sau 00:00, ora Romaniei), specificand…

- O priveliște surprinzatoare poate fi remarcata pe frumoasa (fosta) promenada de pe malul Begai, platita din... The post Aleea pietonala de pe malul Begai, surpata in dreptul șantierului Isho (foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Scene de film la Mormantul lui Mihai Viteazul! Discursul de peste veacuri al marelui Voievod Mihai Viteazul și una dintre cele mai importante batalii purtate de acesta pentru reintregirea neamului,

- Muzicianul timisorean Radu Stoica, care in viata de zi cu zi este managerul economic al Tribunalului Timis, a susținut joi seara alaturi de colegii sai din trupa Vest un concert pe malul Begai, la Porto Arte, cele doua reprize de la fața locului avand parte de aplauze sincere din partea publicului.…

- Muzicienii care alcatuiesc gașca Pragu de Sus au susținut un concert memorabil vineri seara la Timișoara, pe malul Begai, la Porto Arte, unde atmosfera creata de Calin Barcean și trupa sa a fost una de pomina, artiștii cantand și din mijlocul publicului care i-a rasplatit cu aplauze prelungite. A fost…

- Ieri seara, in prezența catorva sute de localnici cat și invitați din alte parți, a debutat la Campeni cea de-a XXII-a ediție a Festivalului de Folclor „Sus, sus, sus, la moți la munte!”, eveniment organizat, prin tradiție, de Primaria și Consiliul Local Campeni inaintea Targului de Fete de pe Muntele…