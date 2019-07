Stiri pe aceeasi tema

- Robert a ramas fara bicicleta dupa ce hoții au „dat o tura” prin zona Braytim și i-au furat vehiculul cu doua roți din curtea imobilului. I-au lasat „ca amintire” lanțul taiat. Ați vazut bicicleta lui Robert prin oraș? „A fost constatat furtul unei biciclete in aceasta dimineața, la ora 6.…

- Pe hoți nu i-a oprit nimic, nici macar lacatul. Au furat bicicleta unei fetițe din blocul de pe Calea Dorobanților. Ați vazut cumva bicicleta fetiței prin oraș? Dați-i un semn tatalui ei! „A fost furata bicicleta fetiței mele din bloc, de pe Calea Dorobanților, loc cu lacat, lacatul…

- Președintele CJ Timiș considera ca „managementul defectuos, fondurile cheltuite fara discernamant și implicarea unor persoane paralele cu fenomenul, golgheteri de ocazie, au scos Timișoara de pe harta fotbalului de performanța”. Prin urmare, liderul CJ Timiș propune ca ASU Politehnica și…

- „UN NOU DRUM EXTREM DE UTIL, GATA! Incepand de astazi, 28.05.2019, conducatorii auto au la dispoziție o noua artera și anume, o legatura dublu sens intre Calea Torontalului și Calea Aradului, realizata in afara orașului, in cadrul strategiei noastre de decongestionare a acestuia”, a scris…

- Aparatul de rezonanța magnetica a fost instalat la spitalul situat in centrul Timișoarei intr-o incapere speciala, cu ajutorul unei macarale. „De astazi, Spitalul Militar din Timișoara are RMN. Sunt extrem de mandru de faptul ca, in mandatul meu de ministru al Apararii, am putut gandi și pune…

- Alex a ramas fara bicicleta dupa ce hoții i-au „șterpelit-o” din scara blocului. Ați vazut bicicleta lui Alex prin oraș? Dați-i un semn! „Mi s-a furat bicicleta Trek Merlin din zona Tipografilor. Furtul a avut loc in 7 mai, dupa ora 9. Atunci plecam din scara blocului și am vazut bicicleta…

- Bicicleta a fost furata in dupa-amiaza zilei de 1 mai. Era legata in scara blocului. „Bicicleta ne-a fost furata in data de 1 mai 2019, in cursul dupa-amiezii, din scara blocului, de pe strada Circumvalațiunii, unde era legata. Bicicleta este un Cross, model GRX 9”, ne scrie Gabi.…

- Bicicleta a fost furata in noaptea de 3 spre 4 mai, din balconul comun al unui bloc din carterul timișorean Lipovei. „In noaptea de 03.05.19-04.05.19, din balconul comun al scarii de pe Cal. Sever Bocu (Cal. Lipovei) mi s-a furat bicicleta. Bicicleta este modelul MT-HT 27.5 inch Velors V2757C…