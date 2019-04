(P) Material publicitar realizat in colaborare cu airmotion.ro Bicicleta electrica este o bicicleta obișnuita, echipata cu un motor electric acționat de o baterie. Este perfecta pentru drumurile zilnice, pentru ca e rapida, ușor de manevrat, și nu mai trebuie sa pedalezi. Daca vrei totuși sa faci mișcare, o poți folosi ca bicicleta tradiționala - nu degeaba are pedale. Iata ce trebuie sa mai știi, daca ești tentata sa pacalești traficul cu un astfel de mijloc de transport alternativ. Bicicletele electrice nu sunt chiar de azi, de ieri. Primul brevet pentru o bicicleta cu motor a aparut in 1895,…