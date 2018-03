Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut, luni, magistraților de la Inalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul unui avocat, incuviințare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica. Cererea a fost respinsa de catre instanța suprema.

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, da in judecata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si pe procurorul general Augustin Lazar. Parchetul General a refuzat sa-i puna la dispozitie jurnalistului ordonanta de clasare a dosarului in care a fost audiat, dosar deschis…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) va pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea…

- Judecatorii CAB au respins, joi, cererea de intrerupere a executarii pedepsei facuta de torționarul Alexandru Vișinescu, dupa condamnarea la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații. Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat pe motiv ca bolile de care sufera ar face imposibila…

- Inalta Curte de Justitie si Casatie a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa ICCJ si Directia Nationala Anticoruptie, in dosarul in care a fost vizat vicepremierul Paul Stanescu alaturi de alti fosti functionari publici.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) urmeaza sa se prununțe, in curul zilei de luni, pe cererea DNA ce confirma redeschiderea urmaririi penale in cadrul unui dosar ce il vizeaza și pe vicepremierul Stanescu.

- Procurorul Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineata, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa pe numele lui, potrivit Agerpres. UPDATE. Mircea Negulescu a ajuns la sediul Parchetului General in jurul orei 10.40. Potrivit Romania TV, Negulescu…

- Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt acuzati ca au mituit o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, informeaza Agerpres.ro.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea companiei Tel Drum de ridicare a sechestrului intr-un dosar DNA, insa a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la articolul 249 alin. 5 din Codul de procedura penala.MINUTA: 159/1/2018 - I. Respinge, ca nefondata,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie analizeaza miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei.

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- La termenul de marti, de la instanta suprema, a procesului in care fosta sefa DIICOT, Alina Bica, este cercetata pentru fapte de coruptie, avocatul acesteia a anuntat ca aceasta nu s-a intors in tara, pentru ca „inca nu este deplasabila”, insa nu a primit inscrisuri in acest sens, transmite Mediafax.„De…

- Doi cetateni sirieni, cu domiciliul in Bucuresti, beneficiari ai statutului de refugiat in Romania, au fost declarati, in prima instanta, indezirabili, pentru o perioada de opt ani. Decizia a fost luata de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti si poate fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu…

- * Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Prezent la Inalta Curte, Paul Stanescu a declarat ca va demisiona din functie daca va fi inculpat…

- Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, a disparut din Romania de cateva saptamani. S-a zvonit ca ar fi fugita in America Centrala, apoi avocata Maria Vasii a spus ca aceasta ar fi la Londra. Mai mult, s-a spus ca aceasta a suferit un grav accident rutier si ca ar avea mari probleme de sanatate.Citește…

- Elaborarea superficiala a dispozițiilor cuprinse in actele normative reprezinta principala cauza a interpretarii diferite și a soluțiilor neunitare date de instanțele din Romania in cauze similare. Deseori, Inalta Curte de Casație și Justiție este sesizata pentru dezlegarea unor noțiuni de drept, astfel…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei vor stabili, in perioada urmatoare, primul termen in dosarul in care este solicitata anularea celebrei Ordonantei nr. 14, care a abrogat Ordonanta de Urgenta nr. 13 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286 2009 privind Codul…

- Familia politistului Bogdan Gigina a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o actiune prin care contesta durata prea mare a anchetei de la DNA, informeaza Agerpres.ro. . Practic, prin aceasta contestatie, familia politistului solicita judecatorilor sa dispuna ca DNA sa grabeasca ancheta. Instanta…

- Familia Gigina cere DNA sa urgenteze ancheta in ceea ce privește moartea polițistului Bogdan Gigina. Familia Gigina a depus o acțiune la Inalta Curte de Casație și Justiție pentru urgentarea anchetei in dosarul polițistului Bogdan Gigina. Avocatul familiei, Daniel Ionașcu, a precizat ca familia iși…

- Fostul premier Mihai Tudose a fost denuntat la Parchetul General pentru declaratiile despre steagul secuiesc. Avocatul care a depus plangerea solicita sa se verifice daca declarațiile facute fata de steagul secuiesc ar putea reprezenta infractiuni de instigare publica sau de incitare la ura sau discriminare.…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a dezvaluit ca nu a fugit din țara, așa cum au lasat sa se ințeleaga anumite publicații și posturi TV. Ea a precizat ca a transmis o informare unde se afla catre Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde se judeca dosarele pe care susține ca i le-a fabricat DNA,…

- "Am vazut știrile aparute despre pretinsa mea fuga din țara. Intr-adevar nu ma aflu in țara, lucru pe care l-am adus la cunoștința instanței, dar țin sa precizez ca nu se pune problema sa fi fugit din țara, așa cum nu se pune problema sa ma gandesc sa fug in viitor. Ma confrunt cu o situație personala,…

- Pe numele lui Radu Mazare a fost emis un mandat de arestare in lipsa. Acest lucru s-a intamplat in urma cu putin timp la cererea DNA. Riscul de sustragere, apreciat in raport cu anturajul fostului edil, este format din persoane publice importante. Aflat sub control judiciar, Radu Mazare a plecat din…

- Sociologul spune ca președintele Klaus Iohannis nu se poate mandri cu discursul pe care l-a avut la CSM. "In mod evident, președintele Iohannis nu trebuia sa spuna ceea ce a spus astazi la o intalnire foarte importanta a unei puteri judecatorești. Pe același model ne putem aștepta ca domnul…

- Cererea de extradare a fostului sef al Intreprinderii de Stat a Alcoolului si a Industriei Bauturilor Alcoolice UKSPIRT din Ucraina, Mykhailo Labutin, ce trebuia judecata vineri la Curtea de Apel Suceava, a fost amanata, iar instanta a stabilit un nou termen pentru 12 ianuarie, a declarat pentru…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au stabilit primul termen intr un dosar in care este contestata o solutie de neurmarire netrimitere in judecata primita de mai multe persoane, printre acestea aflandu se si Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta. Initial,…

- Fugit in Madagascar, Radu Mazare afla miercuri daca va fi arestat in lipsa Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea decide, incepand de miercuri, odata cu terminarea vacantei sarbatorilor de iarna, daca dispun arestarea in lipsa a lui Radu Mazare, instanta urmand sa…

- Fostul primar al Constantei Radu Mazare, in cazul caruia Politia s-a sesizat pentru ca nu s-a prezentat, sambata, la Politia Constanta, in cadrul controlului judiciar, a plecat in Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic. Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, sambata, in jurul…

- Avocatul lui Radu Mazare, Ioana Focsa, a vorbit, recent, despre fuga din Romania a omului de afaceri. Femeia a declarat ca a aflat sambata despre plecarea fostului edil.Citeste si: Politia, prima REACTIE dupa fuga lui Radu Mazare: 'A fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie...'…

- Potrivit verificarilor, poliția a stabilit ca Radu Mazare a plecat din țara chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie. Fostul edil al Constanței a fugit din țara, in Madagascar. Practic, și-a pus in aplicare planurile mai vechi și, potrivit unor apropiați, se pregatește de o mai lunga ședere in insula…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care au sesizat joi Curtea Constitutionala cu privire la statutul magistratilor, spun ca au fost incalcate 14 articole din Constitutie, scrie HotNews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Ședința de urgența la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), cea mai inalta instanța din Romania. Judecatorii ar putea decide sa trimita la Curtea Constituționala prima dintre legile inițiate și votate de parlamentarii PSD-ALDE-UDMR, informeaza Realitatea Tv.Adunarea generala a ICCJ va…

