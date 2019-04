Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui barbat de 81 de ani, care a murit la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași, acuza medicii de malpraxis, afirmand ca din cauza evaluarii medicale gresite, batranului i-a fost amputat piciorul, pentru ca apoi sa moara din cauza unei pneumonii, potrivit mediafax.Citește și: Ieșire de…

- Fiica barbatului mort la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi, Corina Musca, a depus plangerea impotriva unitatii medicale, impotriva conducerii si impotriva echipei de medici care, in perioada 3 ianuarie - 2 februarie 2019, a facut analize si, ulterior, l-au supus pe tatal ei la o interventie chirurgicala…

- O echipa de medici de la Spitalul ‘Dr. C.I. Parhon’ din Iasi a efectuat un transplant renal de la mama la fiica, aceasta fiind cea de-a patra interventie de acest gen de la un donator viu. Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Ionut Nistor, a declarat astazi ca o femeie din judetul Iasi si-a salvat…

- Un tanar de doar 22 de ani, din Iasi, plecat la munca in Marea Britanie, si-a pierdut viata in aceasta tara intr-un accident stupid in care nu el a fost cel vinovat, iar mama lui cauta acum disperata bani ca sa-i aduca trupul in tara. Tanarul George Cristian Ciortan, absolvent al Liceului Sportiv, a…

- Medicii spun ca problema a inceput sa fie tot mai ingrijoratoare din anul 2009: de atunci, in fiecare luna, in maternitatile din Iasi ajung cel putin 10 adolescente in aceasta situatie. De exemplu, la Maternitatea „Elena Doamna", in anul 2018, din cele 912 nasteri, 178 au fost in cazul fetelor cu varsta…

- O femeie in varsta de 88 de ani din Iași a ajuns la unitatea de primiri urgențe in stare de inconștiența, dupa ce a baut lichid pentru curațarea parbrizului, crezand ca este apa informeaza mediafax Medicii de la spitalul „Dr. C. I. Parhon" din Iasi spun ca batrana de 88 de ani sufera de demența…

- Nu mai putea sa mearga de durere si a ajuns la cutit. Vedeta a fost operata in urma cu putin timp. Medicii i-au taiat o parte din osul de la picior care ii dadea mari batai de cap. Steliana Sima a povestit ce a patit si cum se simte acum.