- Inotatorul Avram Iancu a ajuns luni in stramtoarea Bosfor, din Turcia, polisportivul apreciind ca in cursul zilei de marti ar putea incheia cursa inot de la Sulina la Istanbul, pe care a inceput-o pe 2 septembrie in Romania. Sportivul din Petrosani si-a exprimat bucuria ca a reusit sa…

