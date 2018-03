Stiri pe aceeasi tema

- Este autorul popularelor carti „O scurta istorie a timpului“ (1988) si „Universul intr-o coaja de nuca“ (2001). Cea mai mare parte a vietii sale a fost profesor la Cambridge, iar in comunitatea stiintifica era cunoscut mai ales pentru teoriile sale legate de mecanica gaurilor negre, gravitatie si relativitate.…

- Cei care doresc sa i aduca un ultim omagiu profesorului univ. dr. Marin Petrisor, care a incetat din viata pe 10 martie, la Bucuresti, pot veni duminica, la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavelldquo; din Constanta, unde, incepand cu ora 15.00, va fi depus sicriul cu trupul neinsufletit…

- In timp ce aproximativ 4000 de delegati ai PSD participa la congresul extraordinar al PSD ce se desfasoara la Sala Palatului din Bucuresti, fostul premier al Romaniei, Victor POnta a postat pe contul sau de Facebook un discurs pe care considera ca ar fi trebuit sa il sustina in timpul congresului. "Discursul…

- Un protest inedit este anuntat sa aiba loc sambata, in fata Salii Palatului din Bucuresti, unde se va desfasura Congresul Extraordinar al PSD, scrie Romania TV.Manifestantii ar urma sa ii astepte pe social democrati la intrarea in institutie cu pancarte pe care vor fi scrise promisiunile neindeplinite…

- Intr-o perioada speciala a anului, cand sunt sarbatorite femeile și venirea primaverii, Universitatea de Vest din Timișoara reia seria Conferințelor UVT cu un eveniment dedicat zilei de 8 martie. Intitulata „Incursiuni in Magia Cuvintelor”, conferinta va fi susținuta de Ion Caramitru și moderata…

- Modificarile legislative din a doua parte a anului trecut si primele luni ale acestui an au bulversat mediul de afaceri. Acest lucru se reflecta si prin numarul mare de societati comerciale care si-au suspendat activitatea, au fost dizolvate, au fost radiate sau au intrat in insolventa in…

- Spectacolul "Fotograful Unirii" de Denis Dinulescu, in regia lui Mihai Panaitescu, productie a Teatrului de Arta Deva, va fi prezentat, in premiera nationala, pe 4 martie, la Sala Studio a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Institutului Cultural…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Romania de la Arges! In anul Centenarului Marii Uniri, universulargesean.ro va invita sa redescoperiti argesenii care au jucat un rol important in istoria Romaniei Moderne, personalitati de care suntem mandri. Ion I. C. Bratianu a fost una dintre cele mai complexe si controversate personalitati politice…

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, marti, ca Dan Ciprian Sfichi, politistul sucevean in varsta de 35 de ani ranit cu o sabie in timpul unor perchezitii la Radauti, a fost transferat de la Iasi la Clinica de Recuperare a Spitalului Militar din Bucuresti.

- Politistul de la Serviciul Actiuni Speciale Suceava, Ciprian Sfichi, grav ranit in timpul unor perchezitii a fost transferat de la Iasi la Clinica de Recuperare a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central din Bucuresti. Informatia a fost facuta publica pe contul de Facebook al Ministerului Afacerilor…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat recent de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua.In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa de oameni de…

- Astfel, Dan Diaconescu, dupa ce și-a luat partenera de viața de mana, și-a dat intalnire cu mai mulți amici de-ai sai, printre care și fostul sau coleg, Marius Tuca, mergand cu toții la un restaurant de lux din Nordul Capitalei, scrie spynews.ro. Iar acolo, de-a lungul orelor bune pe care le-au petrecut,…

- Sambata, 17 februarie a.c. au avut loc, la București, doua competiții de Arte Marțiale, importante, la care sportivii C. S. „Show Time” au dovedit, și de aceasta data, un inalt nivel de pregatire, implicare și seriozitate. „Viața de sportiv nu este un sacrificiu, este o alegere. Rezultatul e important,…

- Multi dintre supravietuitorii atacului au marturisit joi ca Aaron Feis a fost cel care le-a salvat viata. Antrenor de fotbal american si paznic la scoala, acesta i-a aparat pe copii cu propriul trup, pe care l-a pus scut in fata gloantelor trase de Nicolas Cruz. Pe langa faptul ca i-a aparat…

- O furtuna puternica insotita de ploi torentiale a facut patru victime la Rio de Janeiro, a informat joi presa braziliana, citata de AFP. Un barbat si o femeie si-au pierdut viata atunci cand casa lor din cartierul sarac Quintino s-a prabusit in timpul noptii. A treia persoana decedata…

- "Vom sprijini renovarea si consolidarea Maternitatii nr. 1 si a Liceului „Mihai Eminescu” din Chisinau", i-a promis Primarul Capitalei, Gabriela Firea, edilului interimar de la Chișinau, Silvia Radu, aflat in vizita la București.

- Eram prin anii "78" cu amicul meu Alexandru , Dumnezeu sa-l ierte, si cu unchiul lui , Dumnezeu sa-l ierte si pe el, la restauranul Moldova de linga parcul Dacia aproape fiind si teatrul Bulandra. Dar nu oriunde in acel restaurant ci jos la crama. La acel faimos restaurant se stringeau fosti colegi…

- I-a picat cerul in cap atunci cand a aflat ca fiul ei are autism, dar s-a ambitionat sa-i faca acestuia o viata mai buna si sa-l ajute cu toate puterile sa depașeasca momentele dificile: a mers la cursuri, a invatat aproape tot ce se poate despre autism si terapii, iar la un moment dat a decis sa infiinteze,…

- "Il cunosc de 15 ani pe George Ivașcu. Pot spune ca suntem prieteni. Este un foarte bun actor, regizor și manager. A luat de la zero, ca inițiativa privata, Teatrul Metropolis pe care l-a crescut. Este un post cheie pentru ca in anul Centenarului ii ofera multa vizibilitate", a zis Remus Borza la…

- Cercetatorii din Australia au observat un fenomen straniu al modului in care arborii resimt temperaturile extreme. Dupa observarea arborilor din tara timp de un an, cercetatorii din cadrul Universitatii din Sydney au descoperit ca la temperaturi...

- Un protest indeptat impotriva Declaratiei 600 va avea loc miercuri, 7 februarie a.c., in Bucuresti, timp de o ora incepand cu ora 12.00 , in fata Ministerului Finantelor.Protestatarii vor face avioane de hartie din Declaratia 600, pe care le vor lansa spre sediul ministerului.Este timpul sa facem Declaratia…

- Teatrul National „Mihai Eminescu" din Chisinau s-a intors dintr-un turneu efectuat la Iasi si Bucuresti in perioada 23-29 ianuarie. Acesta a avut loc in cadrul proiectului „Teatrul romanesc la Bucuresti, Iasi si Chisinau", organizat in contextul Centenarului Unirii.

- George Ivascu are 49 de ani, este actor, director al Teatrului Metropolis din 2007 finantat de Primaria Capitalei, iar potrivit declaratiei de interese din 2017 este membru in Marea Loja Nationala Romana. Pe internet circula filmari in care Ivascu apare in timpul unor presupuse ritualuri masonice. George…

- Reabilitarea Hotelului Concordia, cladirea monument istoric in care s-a decis Unirea Principatelor Romane si alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domn al Tarii Romanesti dupa ce fusese ales domn al Moldovei, va incepe in primavara acestui an, potrivit Primariei Capitalei. De la preluarea…

- Expoziții, concerte, depuneri de coroane, parade militare, dar și o masa populara cu placinte tradiționale moldovenești, cu ceai și vin fiert sunt cateva dintre manifestarile de la Iași, de Ziua Micii Uniri. Festivitați similare au loc și in alte zone ale țarii pentru a marca unirea Moldovei cu Țara…

- THE VR CINEMA, unul dintre primele cinematografe de realitate virtuala din lume și primul din România, va gazdui pe 25 februarie o dezbatere despre filosofia tehnologiei și imaginație, pornind de la serialul Black Mirror. Acest eveniment se înscrie în seria de inițiative La nuit…

- Medicul Leon Danaila a comentat pe marginea profesiei de chirurg și a sacrificiilor pe care trebuie sa le faca acesta. Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania , a fost invitat la emisiunea „Rai da buni”, de la postul de televiziune Antena Stars. Leon Danaila, care este și senator…

- O tanara de 24 de ani, studenta la Timișoara, a amenințat ca-și pune capat zilelor, marți, intenționand sa sara de pe cladirea caminului Facultații de Agronomie din Timișoara. Mama ei, ramasa acasa, a sunat disperata la pompierii banațeni. S-a intamplat marți dupa pranz, cand oamenii legii au fost contactați…

- Conform celor care i-au analizat cariera, marele nostru poet Mihai Eminescu a avut, de-alungul tumultoasei sale vieți de numai 39 de ani, patru fotografii. Atat s-au pastrat. Patru imagini, toate portret, incepand de la 19 ani și terminand cu cea de la asfințit. Cu toate acestea, exista o a cincea fotografie,…

- Povestea de iubire cu Veronica Micle, boala care l-a ucis, poeziile citite de generatii intregi, despre toate s-a vorbit si s-a scris mult. La 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, putine mai sunt lucrurile care pot uimi sau surprinde in vreun fel. De exemplu, cati dintre romani au habar ca…

- Astazi este comemorat marele poet Mihai Eminescu. Acesta s-a nascut la 15.01.1850 la Ipotesti sau Botosani. Studiile liceale le urmeaza la Cernauti, apoi audiaza cursuri preferentiale la Viena si Berlin. A activat sporadic ca director al Bibliotecii Centrale din Iasi, revizor scolar, apoi impreuna cu…

- Renumita actrita va juca in spectacolul caritabil ,,Varsovia – Ghid turistic’’, de Hillel Mitelpunkt. „Varsovia: ghid turistic” este o comedie dulce-amara ce aminteste de filmele pasionale ale lui Almodovar, despre relatia de ura si iubire dintre noi si trecutul nostru, dintre noi si parinții…

- Oana Lis a decis sa faca schimbari majore in viata ei. Vedeta merge zilnic la o facultate din Bucuresti, iar cursurile facute aici au ajutat-o sa isi schimbe viata. Sotia lui Viorel Lis urmeaza sa inceapa sesiunea si le recomanda tuturor femeilor de varsta ei sa mai faca facultate. Vedeta a marturisit…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Ctitorie a domnitorului român Ștefan cel Mare, Manastirea Putna din județul Suceava, România, a fost locul unei ceremonii impresionante în prima zi a anului 2018. Tineri ai Asociatiei Studentilor Crestini Ortodocsi România (ASCOR), care au participat la o tabara de iarna,…

- Emanuel Ungureanu, denuntatorul medicului Lucan: Ministrul Sanatatii a fost vazut noaptea iesind din cladirea DIICOT Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, sustine ca a primit informatii conform carora…

- Jandarmii isi comemoreaza astazi eroii cazuti la datorie in timpul Revolutiei din 1989. Un ceremonial militar si religios a avut loc la Monumentul Eroilor Jandarmi de la Aeroportul „Henri Coanda”. Spre deosebire de ceremoniile de ieri si de alaltaieri in Bucuresti, aici ceremonia a fost deschisa de…

- Astfel, mesajul Majestatii Sale Regele Mihai I catre tara, in decembrie 1989, era urmatorul: „Apelez la Armata Romana sa rastoarne imediat regimul din Romania. Cer tuturor muncitorilor sa declare greva generala in toata tara. Cer reprezentantilor Romaniei din strainatate sa se…

- Carmen Șerban, dupa ce a filmat in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila“ din Bucuresti. Artista a explicat tuturor ca nu a facut nimic greșit. Aceasta a obținut aprobare, in urma unei cereri, pentru a filma videoclipul. Mai mult, artista a ținut sa precizeze ca videoclipul…

- Ștefan Hrușca respecta „tradiția” din fiecare an și se intoarce de sarbatori sa colinde. E un prilej bun pentru publicul sau sa-l revada, dar și pentru artist sa stranga ceva bani pana anul viitor, pentru ca in Canada traiește doar din cantat, iar acolo cel mai probabil concertele nu sunt pe cat de…

- Cateva sute de studenti de la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti au protestat, miercuri, impotriva modificarii Legilor Justitiei si a codurilor penale. Adrian-Mihai Zamfir, vicepresedinte al Asociatiei Studentilor in Drept, care a organizat protestul, a estimat…

- Asociatia Studentilor in Drept ii cheama pe studentii Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti miercuri, la ora 13:00, in fata facultatii, la o "manifestare muta", de condamnare a initiativelor de modificare a legislatiei penale.‍‍‍‍‍‍, afirmand ca acestea aduc atingere statului de drept…

- Dupa ce mai multe site-uri au anuntat moartea lui Marian Ralea. "Nu am nicio problema, sunt sanatos. Ei pot sa dea orice, in orice caz maine implinesc 60 de ani. Nici macar nu am mers la medic, nu am avut nicio problema. ”M-au sunat prietenii sa vada ce e cu mine. Sunt in viața și nici macar nu am…

- Magistrati care au participat aseara la protestele de la Palatul de Justitie din Bucuresti au explicat ca au ales sa faca acest gest pentru ca magistratii sa fie lasati sa isi faca treaba nestingheriti. „Nu au nicio legatura cu politicul, absolut nicio legatura cu politicul”, a explicat unul dintre…