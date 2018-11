Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria serviciului, o echipa de medici veterinari din afara adapostului, a venit sa sterilizeze gratuit cainii din adapost. Mai exact, 44 de caței fara stapan capturați de pe strazile Bacaului au fost sterilizați la sfarșitul saptamanii trecute de catre echipa medicului veterinar…

- De ce scrieți? Cum scrieți? De ce?… Din vocație, din instinct, din obligație, numai Dumnezeu știe, din… Cum?… Dupa toanele inspirației, ziua, noaptea, metodic, atunci cand aveți chef, stimulați de… fazele lunii sau de hachițele altor aștri, cu tone de cafele, cu trabucul infierbantat?… Aceasta este…

- Perioada cu adversari tari pentru nou promovata in Liga Zimbrilor, CSM Bacau. Invinsa in deplasare, de vice-campioana Steaua și apoi acasa, de lidera la zi a startului de sezon, CSM Focșani, gruparea bacauana se pregatește pentru o noua confruntare dificila. Sambata, in etapa a patra a campionatului,…

- La data de 14 septembrie a.c., in jurul orei 10.00, politistii rutieri au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier in urma caruia o persoana a necesitat ingrijiri medicale. Din primele verificari s-a stabilit ca un barbat de 35 de ani, din Bacau in timp ce conducea…

- Cu prilejul Zilei Armatei Romaniei, in An Centenar, Baza 95 Aeriana ,,Erou Capitan Aviator Alexandru Serbanescu”, alaturi de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bacau, cu sprijinul Consiliului Judetean Bacau, organizeaza in data de 20 octombrie 2018 prima editie a concursului de alergare ,,Valea…

- Peste 200 de politisti au actionat suplimentar, in zona gradinitelor, scolilor si liceelor din judetul Bacau, pentru ca deschiderea noului an scolar sa se desfasoare in siguranta. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au fost prezenti, astazi, 10 septembrie a.c. in mijlocul elevilor,…

- Prima ediție a Festivalului ,,Armonie de sunete și culoare intr-un inceput de toamna Slaniceana” va deschide, in perioada 8-9 septembrie, sezonul de toamna in stațiunea Slanic Moldova. Evenimentul este organizat de primaria orașului și de Asociația MONTPESA. In deschidere, sambata, 8 septembrie, in…

- Astazi, 30 august , de la ora 15.00, are loc o ședința importanta a Consiliului Local Targu Ocna, prin faptul ca pe ordinea de zi figureaza alegerea unui nou viceprimar al orașului și validarea unui nou consilier ALDE. Aceasta situație survine dupa ce la precedenta ședința a Consiliului Local Targu…