Stiri pe aceeasi tema

- ​Un studiu facut în Olanda arata ca ar fi viabila din punct de vedere economic lansarea unor trenuri de noapte care sa lege Amsterdam de orașe situate la peste 1.000 km departare. În ultimul deceniu au disparut multe trenuri de noapte de pe harta Europei, dar mai multe țari discuta reintroducerea…

- Procesul in care romanul este acuzat de crima va incepe in 29 august. Tanarul a marturisit ca si-a omorat sefa, in septembrie 2018, dupa ce a refuzat sa ii mareasca salariul. In urma cu trei ani, romanul a ajuns in Germania, unde s-a angajat la o ferma. Incepand din 2018, tanarul a inceput sa lucreze…

- Strategia 5G pentru Romania a fost aprobata in ședința de guvern. Suntem in primele 12 state din lume care au un asemenea plan. La propunerea Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI), Guvernul Romaniei a adoptat joi, 20 iunie 2019, Strategia 5G pentru Romania, prin hotarare de…

- La propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), Guvernul Romaniei a adoptat jStrategia 5G pentru Romania, prin hotarare de guvern. „Guvernul isi propune un program ambitios de implementare a noii generatii tehnologice in comunicatiile mobile, prin adoptarea Strategiei…

- Scandalul Dieselgate continua sa bantuie oficialii VW, care acum se confrunta cu o decizie fara precedent in Europa. O instanța din Praga a decis ca Volkswagen trebuie sa plateasca despagubiri de circa 20 de milioane de euro catre mai mulți clienți Skoda și Volkswagen din Cehia, potrivit Reuters. Procesul…

- La un an dupa ce a fost prins cu 200 de kilograme de marijuana in camion, droguri ascunse printre pepeni și piersici, aduse din Spania, un roman a fost condamnat de un tribunal din Bavaria la patru ani de inchisoare. Acesta a beneficiat de clemența judecatorilor deoarece a colaborat cu poliția din Berg…

- Eventuala plecare din Romania a companiei Telekom ar reprezenta o lovitura grea și pentru fotbalul romanesc, mai exact pentru echipele din Liga 1 și pentru naționala Romaniei. Federația Romana de Fotbal a semnat in iunie 2015 un parteneriat strategic in urma caruia grupul de companii Telekom a devenit…

- Max Brod, decedat in 1968, a contribuit la faurirea celebritatii postume a scriitorului ceh de limba germana, publicand unele dintre operele sale de referinta. Chiar si in zilele noastre exista un interes deosebit pentru aceste arhive, intrucat o mare parte din opera lui Kafka nu a fost publicata…