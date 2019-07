Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, anunta ca Primaria Capitalei investeste 8 milioane de euro pentru restaurarea si punerea in valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche. "Lucrarile la monumentul istoric din Centrul Vechi al Capitalei continua in ritm rapid! Am reușit de la inceperea lucrarilor sa aducem…

- Primaria Sectorului 6, prin Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana (ADPDU), a finalizat lucrarile de modernizare in zona de locuinte din Strada Preciziei, Cartierul Militari (in apropierea Complexului Rezidential West Gate). Concret, in zona Preciziei nr. 14-16, toate arterele secundare…

- Biblioteca Metropolitana București, Muzeul Național al Literaturii Romane și Inspectoratul Școlar al Municipiului București sunt parteneri in proiectul Concurs Școlar „Despre copilarie”, proiect care are ca scop principal promovarea creațiilor literare ale elevilor din ciclul gimnazial din școlile…

- Miercuri, 5 iunie, de Ziua Mondiala a Mediului, Asociatia Environ da startul competitiei “Leapsa Reciclarii”, parte din programul de responsabilitate sociala pentru companii Recycle Mit! - Provocare la reciclare implementat in parteneriat cu AHK Romania - Camera de Comert si Industrie Romano-Germana.…

- Biblioteca Metropolitana București (BMB) va invita marți, 11 iunie 2019, de la ora 18:00, la vernisajul expoziției internaționale de arta plastica „Free Camp”, ce va reuni, in spațiul Artotecii BMB, din Șoseaua Mihai Bravu, Nr. 4, Sector 2, lucrari ale unor artiști din cinci țari. In cadrul evenimentului…

- Anul 2019 aduce o mare sarbatoare pentru Districtul Rotary International 2241 - Romania si Republica Moldova: implinirea a 90 de ani de la infiintarea la Bucuresti a primului Club Rotary din Romania, urmat de cel din Timisoara si Cluj. Luni, 20 mai, la ora 19.00, la Ateneul Roman, va avea loc evenimentul…

- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" gazduieste sambata, 18 mai 2019, in sala "Acad. Dinu C. Giurescu", incepand cu ora 14:00, evenimentul Career Day 2019, organizat de Cercetasii Romaniei - Filiala Craiova. Evenimentul se adreseaza tinerilor din municipiul Craiova si se revendica de la…

- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" organizeaza, in data de 30 mai 2019, incepand cu ora 13:00, in sala "Marin Sorescu", concursul de eseuri in limba engleza intitulat "Imagine Your Life as a Student During Communism". Concursul se adreseaza elevilor de liceu si are menirea de a stimula…