Biblioteca Județeană «Ștefan Bănulescu» a achiziționat în 2018 cărți în valoare de 60 mii de lei Anul 2018 a fost unul plin de superlative pentru Biblioteca Județeana «Ștefan Banulescu»: 114 de activitați literare, 60 de parteneriate cu școlile din Ialomița și 39 mii de cititori. Iar sumele alocate pentru achiziționarea unui nou fond de carte a atins o cifra record: 60 mii de lei. 155 de cititori pe zi Biblioteca Județeana «Ștefan Banulescu» reprezinta un reper instituțional pentru pasionații de lectura. In anul 2018 instituția a alocat 60 mii de lei pentru achiziționarea a 2400 de carți noi. Conform reprezentanților Bibliotecii, instituția a fost vizitata in anul 2018 de... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

