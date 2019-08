Incepand de vineri, Biblioteca Județeana „Vasile Voiculescu” așteapta pasionații de lectura și nu numai in spațiul inchiriat in incinta Galleria Mall Buzau, unde va funcționa vreme de cațiva ani, timp in care sediul de pe Bulevardul Unirii va fi supus unei ample reabilitari. Deschiderea bibliotecii s-a facut intr-un mod festiv, fiind prezenți președintele Consiliului Județean, […] Articolul Biblioteca Județeana iși așteapta cititorii la mall apare prima data in Opinia Buzau .