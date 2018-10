Stiri pe aceeasi tema

- Cartile din biblioteca lui Francois Mitterrand, licitate luni si marti la casa Piasa, au totalizat vanzari de 1,5 milioane de euro (taxe incluse), o valoare de trei ori mai mare decat estimarea initiala, scrie news.ro.Vanzarea de la Paris a avut ca obiect 1.000 de loturi, lucrari de literatura…

- Celebra actrița franceza Catherine Deneuve iși vinde obiectele vestimentare marca Yves Saint Laurent. Creațiile vestimentare pe care Catherine Deneuve le scoate la licitație au fost realizate special pentru ea de renumitul creator de moda Yves Saint Laurent, pentru care vedeta a fost prietena și muza…

- Carti din biblioteca lui Francois Mitterrand vor fi scoase la licitatie, marti, de casa Piasa si Jean-Baptiste Proyart, librar expert, potrivit AFP, scrie Mediafax.Este vorba de un ansamblu de 1.000 de lucrari care i-au apartinut fostului presedinte al Republicii franceze, in functie din 1981…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a pierdut un recurs impotriva unei decizii anterioare de a-l trimite in judecata pentru acuzațiile de finanțare ilegala a campaniei electorale din 2012, intr-un caz cunoscut sub numele de afacerea "Bygmalion", relateaza Reuters.Citește și: Curtea Constituționala…

- Trei piese de muzeu semnate de Eileen Gray, pioniera a Miscarii Moderne din arhitectura - un scaun de la sfarsitul anilor '20, o consola lacuita si un lampadar - vor fi scoase la licitatie la Paris, pe 27 noiembrie, pentru o suma care ar putea depasi 2 milioane de euro, informeaza AFP, citand un anunt…

- O scrisoare redactata de savantul Albert Einstein, in care acesta spune ca Dumnezeu este "produsul slabiciunii umane", evaluata la 1-1,5 milioane de dolari, va fi scoasa la licitatie in 4 decembrie, la casa Christie's din New York, potrivit livescience.com.

- A fost din nou sarbatoare in casa fostului președinte. Sofia Anais a fost sarbatorita și pentru ziua de naștere, și pentru ziua numelui. Pe 17 septembrie, in calendarul ortodox este praznuita Sfanta Sofia, motiv pentru care fiica cea mare a Elenei Basescu a fost din nou rasfațata casei, dupa ce pe 1…

- In perioada 2003 - 2007 a facut naveta intre Paris si Bucuresti avand misiunea de a pregati Jandarmeria Romana pentru integrarea in Uniunea Europeana. Dupa pensionare, generalul Bertrand Cavallier (61 de ani) a devenit expert al Comisiei Europene pe probleme de ordine si siguranta publica. In aceasta…