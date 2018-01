Bibliotecă cu peste 6.000 de cărți, deschisă de un grup de gunoieri Biblioteca se afla in cartierul Cankaya din Ankara și a fost inființata dupa ce gunoierii au inceput sa colecteze carțile gasite prin gunoaie, ori abandonate in locui publice. Timp de luni de zile, gunoierii au strans carțile aruncate, iar pe masura ce colecția a inceput sa creasca, locuitorii Ankarei au inceput de asemenea sa doneze din carțile lor, noteaza CNN. Inițial, carțile puteau fi imprumutate doar de catre angajații de la salubritate și familiile acestora, dar odata ce colecția s-a marit, interesul pentru aceasta biblioteca a crescut și printre ceilalți cetațeni. Astfel, biblioteca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Biblioteca din Ankara a fost inaugurata dupa luni bune in care gunoierii au adunat cartile aruncate de altii. Pe masura ce informatiile despre faptele lor s-a raspandit, acestia au inceput sa primeasca si carti donate. Initial, cartile puteau fi imprumutate doar de angajatii de la salubritate si familiile…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…

- Doua nave militare, una turca si cealalta greaca, s-au ciocnit miercuri in Marea Egee, in apropierea a doua insule nelocuite pe care Ankara si Atena le revendica de zeci de ani, fara a face raniti sau provoca daune, a anuntat marina elena, relateaza AFP. 'Coliziunea s-a produs probabil…

- Papa argentinian a fost primit de Erdogan in timpul calatoriei sale in Turcia, in noiembrie 2014, insa, potrivit presei italiene, cea mai recenta vizita a unui presedinte turc la Vatican dateaza tocmai din 1959, cand Celal Bayar a fost primit de Ioan al XXIII-lea. Discutiile dintre Papa…

- Coalitia condusa de SUA in Siria actioneaza impreuna cu militiile aliate siriene pentru a crea o noua forta de frontiera, compusa din 30.000 de oameni, a anuntat coalitia duminica, o decizie care nemultumeste Turcia, deja iritata de sprijinul american pentru fortele in care domina kurzii in Siria,…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a ieșit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, și s-a oprit la câțiva metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agenției Reuters. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica,…

- Ofensiva fortelor guvernamentale siriene contra pozitiilor rebelilor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, ameninta eforturile comune ale Turciei, Rusiei si Iranului in vederea instaurarii pacii in regiune, a declarat miercuri seara seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters.…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare la UE, declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in conferința de dupa intalnirea de la Palatul Elysee cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan. UE trebuie sa inceteze ipocriza de a lasa…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Administrațiile de la Ankara și Kremlin au semnat un contract în valoare de 2,5 miliarde de dolari în urma caruia Federația Rusa va furniza Turciei sistemele de racheta sol-aer S-400.

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an, relateaza agentia Anadolu.

- In ajunul Craciunului, președintele Turciei a emis un decret prin care milițiile populare devin organ de represiune al statului, avand asigurata deplina imunitate pentru ORICE acțiune care apara regimul de la Ankara. Prin acest act normativ, Erdogan incalca flagrant textul Tratatului Atlanticului de…

- Premierul turc Binali Yildirim a anuntat ca Turcia va angaja 110.000 de functionari publici în anul 2018, inclusiv profesori, personal medical si religios, transmite Reuters. Aflat în orasul Kilis din sudul Turciei, Yildirim a precizat ca printre noii functionari publici se vor afla 20.000…

- Printre cei 2756 de functionari demisi la ordinele presedintelui Recep Tayyip Erdogan se numara si ministrii de Interne, precum si cei de la Afaceri Externe si Aparare, potrivit decretului publicat in jurnalul oficial. Printre cei demisi la ordinul presedintelui Turciei sunt 637 de militari si 105…

- Magia Craciunului! O perioada in care romanii petrec in familie și iși trimit urari chiar daca au fost cuminți ori ba. Și cum am fost cuminți, Fanfara Jandarmeriei Romane ne-a colindat. Militarii ureaza tuturor romanilor ”Craciun Fericit!” și ”La mulți ani!”. Cu o experiența de zeci de ani in spate,…

- "Este bine ca (David) Britsch se intoarce acasa in Germania", a declarat ministrul de externe german Sigmar Gabriel intr-un comunicat. "Astfel se incheie luni de incertitudine si de asteptare", a adaugat el."Intr-adevar, decizii de genul acesta sunt cele care cresc speranta ca putem incerca…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat, miercuri, ca noua sa coalitie de guvernare se va concentra pe lupta impotriva antisemitismului, dupa ce Israelul a transmis ca nu va coopera cu niciun ministru austriac din formatiunea de extrema-dreapta FPO, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Rusia nu impartaseste pozitia presedintelui turc Recep Erdogan, in legatura cu Israelul, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, dupa ce liderul de la Ankara a catalogat Israelul ca "stat terorist" si a sugerat ca Ierusalimul de Est sa fie recunoscut drept capitala a statului palestinian.…

- Turcia a emis un mandat de arestare, vineri, pentru un fost oficial al CIA, acuzat ca a încercat sa-l alunge de la putere pe președintele Recep Tayyip Erdogan și guvernul sau, un gest care va deteriora și mai mult, foarte probabil, legaturile dintre Ankara și Washington. Procurorul…

- Reza Zarrab, un cetațean turc de origine iraniana, este acuzat de "spionaj" in favoarea unui stat strain. Jurnalul Hurriyet a anunțat ca aceasta decizie mai vizeaza alte 22 de persoane, printre care fiica acestuia.Arestat la Miami in martie 2016, acest magnat al aurului este martorul-cheie…

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- Turcia este in grafic pentru a evita o potentiala includere pe lista neagra a paradisurilor fiscale a Uniunii Europene, o decizie care ar fi inasprit si mai mult tensiunile dintre cele doua parti, dupa ce vineri a trimis blocului comunitar o scrisoare continand clarificari suplimentare, conform unui…

- Uniunea Europeana )UE) ar putea decide luna viitoare includerea Turciei pe lista neagra a paradisurilor fiscale, fapt care ar incorda si mai mult tensiunile dintre Ankara si cel mai mare bloc comercial mondial. Grupul de lucru „Codul de conduita”, inființat sub patronaj UE pentru monitorizare a „jurisdictiilor…

- Turcia se așteapta ca Uniunea Europeana sa ii plateasca, pana la sfarșitul anului 2017, sumele restante din cele 3 miliarde de euro, bani pe care blocul comunitar i-a promis la semnarea acordului pe migrație, a anunțat joi ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu (foto). Potrivit textului acestui discurs,…

- Intr-o discuție telefonica, Trump i-ar fi promis lui Erdogan ca SUA nu va mai inarma kurzii din Siria, chiar daca aceștia au jucat un rol esențial in indepartarea ISIS din Rakka, transmite ministrul de externe turc citat de BBC News. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca președintele…

- Termenul de stat paralel a reaparut in discursul politic in timpul loviturii de stat din Turcia si, mai recent, in discursurile politicienilor aflati la putere in Satele Unite și Romania. Imprumutat din carțile de istorie, și menit a descrie situația politica din Europa Celui de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Egiptul a luat poziție ferma la adresa Turciei miercuri, acuzand serviciile de informații și de securitate de la Ankara ca ar fi incercat sa submineze instituțiile statului, in colaborare cu membrii Frației Musulmane.

- Rusia va livra Turciei doua sisteme de aparare antiaeriana S-400. Anuntul a fost facut de ministrul Apararii de la Ankara, Nurettin Canikli, potrivit caruia primul dispozitiv va ajunge in Turcia in anul 2019.

- Ministrul turc al Apararii a declarat in fata Comisiei de Buget a Parlamentului de la Ankara ca cele doua state au parafat acordurile pentru livrarea sistemului S-400, iar primul va ajunge in Turcia in 2019. ”Prima livrare a sistemului antiaerian va fi finalizata in 2019”, a declarat Canikli.…

- Liderii Uniunii Europene au convenit sambata bugetul pentru anul 2018, iar fondurile destinate Turciei au fost reduse dupa ce au fost invocate indoieli cu privire la angajamentul Ankarei pentru respectarea democratiei si a drepturilor omului, relateaza site-ul Politico. Cancelarul german Angela Merkel…

- Autoritatile turce au emis luni mandate de arestare impotriva a 107 profesori suspectati de legaturi cu clericul Fethullah Gulen, autoexilat in SUA din 1999 si acuzat de regimul de la Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei Dogan, scrie…

- Liderii Uniunii Europene au convenit sambata bugetul pentru anul 2018, iar fondurile destinate Turciei au fost reduse, dupa ce au fost invocate indoieli cu privire la angajamentul Ankarei pentru respectarea democratiei si a drepturilor omului, relateaza site-ul Politico, conform Mediafax.Cancelarul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a informat personal pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan ca au fost luate ‘masuri disciplinare’ împotriva unei persoane care l-a prezentat ca un ‘inamic’ în timpul unui exercițiu al Alianței în Norvegia.…

- Supranumit ''Hercule de buzunar'', pentru talia sa de numai 1,47 m, Suleymanoglu a fost spitalizat la finele lunii septembrie din cauza unor probleme la ficat, scrie antena3.ro. Citeste si Micul Hercule, Giuliano Stroe, traieste o adevarata drama. Tatal lui este disperat sa gaseasca o salvare…

- Halterofilul turc Naim Suleymanoglu, campion olimpic în 1988, 1992 si 1996, un sportiv legendar în tara sa, a decedat vineri la vârsta de 50 ani într-un spital din Istanbul, relateaza agentia turca Anadolu. Supranumit ''Hercule de buzunar'', pentru…

- Urmand indemnul lierului de la Ankara, Banca centrala a Turciei si populatia tarii s-au apucat de masive achizitii de acest metal pretios. Turcia si-a majorat brusc volumul importurilor de aur. Nu mai putin de 47 de tone au fost achizitionate de la inceputul anului in curs, fata de 14,8 tone in 2016,…

- "Vreau sa notez, la inceputul intalnirii noastre, ca relatiile bilaterale pot fi considerate practic pe deplin restabilite", a spus Putin. Relatiile dintre Rusia si Turcia au fost afectate in noiembrie 2015, dupa ce aviatia militara turca a doborat un avion de lupta al Rusiei langa granita…

- FBI ar fi interogat cel putn patru persoane in legatura cu o intalnire care ar fi avut loc la New York, la jumatatea lunii decembrie la Clubul "21", unde se presupune ca ar fi avut loc discutiile intre Flynn si reprezentantii Turciei, potrviti surselor citate. Wall Street Journal a mai relatat…

- Ancheta procurorului special privind presupusa ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut din SUA examineaza aceste informații in contextul investigațiilor asupra lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naționala al lui Trump. FBI a cerut informații despre o intalnire…

- Ancheta procurorului special privind presupusa ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut din SUA examineaza aceste informații in contextul investigațiilor asupra lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naționala al lui Trump.FBI a cerut informații despre o intalnire…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara și Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta…

- In cadrul unei conferinte de presa sustinuta in regiunea Manisa, presedintele turc a precizat ca este determinat sa elimine terorismul in afara granitelor Turciei. Erdogan a dat exemplul unei operatiuni ce a fost efectuata de Armata Siriana Libera si de militarii turci, in urma careia jihadistii…

- Melih Gokcek, primar din 1994 al celui de-al doilea ca marime oraș al Turciei, a anunțat saptamana aceasta ca se va retrage din funcție, devenind astfel al cincilea primar din partea Partidului Justiției și Dezvoltarii (AKP, islamic-conservator, aflat la putere) care este infrant de presiunile de…

- Turcia poate exporta tomate in Rusia de la 1 noiembrie, dupa ce autoritatile de la Moscova au semnat vineri un decret privind ridicarea restrictiilor impuse la importul acestor legume, transmite Anadolu. "Amendamentul va permite Turciei sa exporte tomate de la 1 noiembrie, in cantitatile aprobate…

- In urma cu o saptamana, Erdogan a cerut mai multor primari care provin din formatiunea AKP sa isi depuna demisiile, argumentand ca unii lideri ai partidului sunt erodati. Presedintele turc il indemnase pe primarul din Ankara sa isi depuna demisia.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Gokcec…

- El considera totodata ca aderarea țarii sale la Uniunea Europeana este o soluție pentru 'problemele cronice' ale blocului comunitar și ca 'fara Turcia, UE va suferi izolare, disperare și conflicte interne'. Reacția sa survine dupa ce, la Consiliul European de toamna, liderii statelor UE au…

- Reacția sa survine dupa ce, la Consiliul European de toamna, liderii statelor UE au cerut executivului comunitar sa ia in considerare opțiuni de reducere sau redirecționare a fondurilor de preaderare alocate Turciei, avand in vedere erodarea statului de drept in aceasta țara. Inaintea summitului,…