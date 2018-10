Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului Klaus Iohannis va fi prezent la Paris, in perioada 10-11 noiembrie, unde va participa la mai multe evenimente dedicate Centenarului Armistițiului, care a pus capat ostilitaților din cadrul Primului Razboi Mondial. Invitația a fost facuta de președintele Franței, Emmanuel Macron."Cu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa in perioada 10-11 noiembrie la Paris la o serie de evenimente dedicate Centenarului Armistițiului care a pus capat ostilitaților din cadrul Primului Razboi Mondial. Participarea are loc la invitația Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron,…

- „Icoana facatoare de minuni din Baital, Ucraina, veche de peste 300 de ani este recunoscuta pentru tamaduiri si ajutorul in nasterea de prunci” – precizau organizatorii Targului de Obiecte Bisericesti care a avut loc la Cluj in 4-6 octombrie. O minune a fost si faptul ca aceeasi icoana a fost prezentata…

- Regina Maria a Romaniei, supranumita de romanii contemporani cu ea „Mama ranitilor” sau „Regina- Soldat”, in special datorita implicarii sale active in ajutorarea ranitilor in Primul Razboi Mondial, este in fruntea omagiatelor de anul acesta pentru rolul pe care l-au avut femeile in Primul Razboi.

- Peste 2.000 de credinciosi, alaturi de preotii din judetul Calarasi au lut parte la procesiunea religioasa dedicata Icoanei Maicii Domnului Portarita adusa in Baragan de la Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor.

- Un festival de reconstructie istorica care are ca tema Primul Razboi Mondial va avea loc in acest final de saptamana la Cluj, in Parcul Central. Ediția din acest an a festivalului marcheaza si o pre...

- Peste 20.000 de pelerini asista, miercuri dimineata, la slujba de Liturghie oficiata de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului la Manastirea Nicula, judetul Cluj, si se roarga la Icoana facatoare de minuni pentru sanatatea lor, dar si pentru pace in tara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Zeci de unioniști din Romania și Republica Moldova au pornit ieri in cea de-a șaptea etapa a „Marșului Centenar”. Dupa ce au parcurs pe jos peste 700 de km dintre cei 1.300 de km incluși pe traseul Alba Iulia-Chișnau, aceștia au plecat din localitatea Cerașu și au urcat spre Tabla Buții, unde astazi…