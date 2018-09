Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate deciziile Adunarii Generale a Actionarilor societatii Electrocentrale Constanta SA din data de 30 august. Actionarii, intruniti in sedinta ordinara la sediul Ministerului Energiei, in data de 30.08.2018, reprezentand 100 din capitalul social al societatii…

- Actionarul CEC BANK S.A., Statul Roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, a hotarat modificarea statutului Bancii in sensul adoptarii sistemului splitat de conducere (separarea functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie de cea de Director General – Presedinte al Comitetului de…

- Finanțele au decis modificarea statutului Bancii in sensul adoptarii sistemului splitat de conducere (separarea funcției de Președinte al Consiliului de Administrație de cea de Director General – Președinte al Comitetului de Direcție). Astfel, Adunarea Generala a Acționarilor CEC BANK S.A. a stabilit…

- Adunarea Generala a Actionarilor CEC Bank a stabilit numirea Mihaelei Popa in functia de director general – presedinte al Comitetului de Directie, interimar, si numirea lui Radu Gratian Ghetea in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al bancii, a transmis CEC Bank.

- Adunarea Generala a Actionarilor CI CO SA, a avut loc astazi, 18.09. 2018, de la ora 10.00, la a doua convocare, la sediul din Aleea Campul Mosilor numarul 5, Bucuresti. In cadrul AGA s au decis urmatoarele: 1. Alege pe Ion Sorin Ioneata, Constantin Stefan si Sergiu Mihailov ca membri ai Consiliului…

- In data de 8 iunie 2018, potrivit Monitorului Oficial, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor firmei Ameropa Grains SA, cu sediul social in Constanta, a decis efectuarea unor modificari in componenta conducerii. Astfel, a fost aprobata incetarea mandatului de administrator in cadrul Consiliului de…

- Tranzactia prin care Chimcomplex Borzesti preia combinatul petrochimic Oltchim Ramnicu Valcea a primit acordul preliminar al Comisiei Europene, potrivit unui comunicat al Chimcomplex. Directoratul General pentru Concurenţă din cadrul Comisiei Europene a emis recent Scrisoarea de Confort privind…

- Ilie Carabulea, care detine 10,8% din Patria Bank, banca rezultata in urma fuziunii din luna mai 2017 dintre fosta Banca Comerciala Carpatica si fosta Patria Bank, cere revocarea membrilor consiliului de administratie al bancii, scrie News.ro. Subiectul apare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare…