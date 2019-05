Germanca Laura Dahlmeier, dubla campioana olimpica si septupla campioana mondiala la biatlon, a anuntat vineri ca a luat decizia sa se retraga din activitate la doar 25 ani, relateaza AFP. ''Decizia mea nu a fost usor de luat si hotararea mea finala imi permite sa ma maturizez. Am realizat ca momentul potrivit a venit acum pentru mine. Astazi sunt intr-un punct in care nu stiu exact ce ar trebui sa fac pentru un obiectiv si nu mai conteaza daca l-as indeplini'', a scris Dahlmeier pe contul ei de Facebook. In 2019, germanca a cucerit doua medalii de bronz la Mondialele din Suedia,…