- Bianca Andreescu s-a calificat in finala US Open, dupa ce a invins-o pe Belinda Bencic, cu scorul de 7-6(3), 7-5, in semifinale. Sportiva canadiana de origine romana, aflata pe locul 15 WTA, o va intalni astfel pe Serena Williams (locul 8 WTA). Bianca Andreescu a intalnit-o pe Belinda Bencici, din…

- * Jucatoarea de tenis canadiana de origine romana Bianca Andreescu (15 WTA) s-a calificat, marti dimineata, in sferturile de finala ale US Open 2019, dupa o victorie in fata americancei Taylor Townsend (locul 93 WTA), scor 6-1, 4-6, 6-2. Bianca Andreescu s-a calificat pentru prima oara in cariera in…

- Daniil Medvedev a oferit surpriza turneului masculin de la Cincinnati, sportivul din Rusia reușind sa-l învinga pe Novak Djokovic, scor 3-6, 6-3, 6-3. În finala competiției de categorie Masters, Medvedev îl va întâlni pe David Goffin. De știut: Saptamâna trecuta,…

- Roger Federer (3 ATP) s-a calificat, vineri, in finala de la Wimbledon, dupa ce l-a invins pe marele sau rival, Rafael Nadal (2 ATP), scor 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4. Partida s-a incheiat dupa trei ore și doua minute, transmite Mediafax.In primul set, cei doi campioni au servit excelent, iar totul…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep 27 de ani o infrunta in turul trei de la Wimbledon, pe Victoria Azarenka 29 de ani , din Belarus, locul 40 WTA.Ambele adversare sunt foste ocupante ale locului intai mondial, Azarenka aflandu se in aceasta pozitie in 2012.Pana acum, cele doua s au intalnit de patru…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a invins Ungaria, scor 3-2, si s-a calificat in finala la Jocurile Europene de la Minsk potrivit news.ro.Rezultatele meciului sunt urmatoarele: Dana Dodean Monteiro/Eliza Samara – Szandra Pergel/Dora Madarasz 2-3 (9-11, 11-6, 6-11, 11-9 10-12)…

- Spania U21 s-a calificat, joi, în finala Campionatului European de tineret, dupa ce a trecut în semifinale de Franța U21, scor 4-1. Ibericii vor întâlni în ultimul act Germania, potrivit Mediafax. Mateta a deschis scorul pentru francezi, în minutul 16, din penalty,…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins, joi, in optimile de finala ale probei de simplu, la turneul challenger de la Ilkley (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 137.560 euro, dar s-a calificat in semifinale la dublu.